El tiempo en el AMBA para este viernes 17 de abril

El SMN anticipa para hoy una jornada con nubes, pero sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 17 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo nublado, pero sin lluvias. La temperatura mínima prevista es de 17°C y, la máxima, de 25°C.
El sábado se prevé mejoras, con cielo despejado y sin rastros de lluvia. El viento será de menor intensidad y las temperaturas oscilarán entre los 16°C y los 27°C. Habrá viento del sur.
Ya para domingo, se espera un día parcialmente nublado, con una mínima de 18°C y una máxima de 25°C, y sin posibilidad de lluvias durante todo el día, con viento del sur.
En el NOA y NEA, se espera una jornada más calurosa que el resto del país, con temperaturas máximas que superarán los 29°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y sin lluvias en la región.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 24°C y 27°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin rastros de lluvias intensas durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 24°C y 28°C. Predominará el cielo despejado en la región sin rastros de lluvia.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 27°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 9°C. Se espera nubosidad variable y con lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.