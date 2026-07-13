El tiempo en el AMBA para este Lunes 13 de julio

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, habrá nubosidad variable y bancos de niebla en algunos sectores durante la mañana, además de viento en zonas de Córdoba y San Luis. Las temperaturas máximas estarán entre 13°C y 20°C, con mínimas de 3°C a 7°C. Mendoza, San Juan y San Luis, continuará el tiempo estable con nubosidad variable. Las máximas rondarán entre 17°C y 20°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 3°C y 6°C.

La región del Litoral tendrá buenas condiciones meteorológicas, con predominio de sol y nubosidad variable. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 17°C y 20°C, con mínimas de 3°C a 9°C.

Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas mínimas de hasta -3°C y máximas que no superarán los 5°C.