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El tiempo en el AMBA para este Lunes 13 de julio

El SMN anticipa para este lunes una jornada sin lluvias. pero con con neblina por la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 13 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con presencia de neblina durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. No se esperan precipitaciones. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 14°C.

Para el martes se prevé un leve ascenso de la temperatura. El cielo continuará parcialmente nublado durante toda la jornada y el tiempo se mantendrá estable, sin lluvias. La mínima será de 9°C y la máxima llegará a 16°C.

El miércoles continuará el aumento de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 18°C.

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Clima en el resto del país

En el NOA y el NEA predominará el tiempo estable, con cielo entre parcialmente nublado y despejado. Será la región más cálida del país, con temperaturas máximas de entre 19°C y 22°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 6°C y 10°C.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, habrá nubosidad variable y bancos de niebla en algunos sectores durante la mañana, además de viento en zonas de Córdoba y San Luis. Las temperaturas máximas estarán entre 13°C y 20°C, con mínimas de 3°C a 7°C. Mendoza, San Juan y San Luis, continuará el tiempo estable con nubosidad variable. Las máximas rondarán entre 17°C y 20°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 3°C y 6°C.

La región del Litoral tendrá buenas condiciones meteorológicas, con predominio de sol y nubosidad variable. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 17°C y 20°C, con mínimas de 3°C a 9°C.

Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas mínimas de hasta -3°C y máximas que no superarán los 5°C.

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