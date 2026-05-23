Alerta por 30.000 "deliveries" de droga en la Ciudad y el Conurbano

En la citada Plaza Atalaya, la escena se volvió habitual para vecinos y comerciantes, que hicieron decenas de denuncias pero no son escuchados. "Hasta la línea de colectivos 172 decidió cambiar de recorrido para evitar el desastre en esta plaza", contó un vecino. Es que una multitud de motos permanecen estacionadas durante horas alrededor del espacio público y las calles mientras sus conductores esperan nuevos pedidos. Algunos son repartidores reales que trabajan para plataformas conocidas, pero vecinos aseguran que la mayoría transportan drogas.

deliverysdrogas Los 'deliveries' de estupefacientes logran recaudar hasta 80.000 pesos por hora.

La utilización de motociclistas para el narcomenudeo representa además un cambio importante en la estructura tradicional de venta de drogas. Hace algunos años, gran parte de la comercialización se concentraba en búnkers o kioscos fijos fácilmente identificables por vecinos y fuerzas de seguridad. Ahora, en cambio, la venta se volvió móvil y mucho más difícil de detectar. Los repartidores cambian constantemente de recorrido, utilizan distintos vehículos y pueden concretar varias entregas en poco tiempo.

Otro de los factores que preocupa a investigadores es la participación de jóvenes y adolescentes en este tipo de circuitos. Fuentes vinculadas a causas de narcotráfico aseguran que muchas organizaciones reclutan chicos que ya trabajan con motos o deliverys porque conocen los barrios, manejan aplicaciones y pasan desapercibidos entre repartidores comunes.

La diferencia económica aparece como uno de los motores principales del fenómeno. Mientras un repartidor tradicional puede ganar cifras relativamente bajas después de varias horas de trabajo, los viajes vinculados al reparto de droga permiten recaudar mucho más dinero en poco tiempo. "No hay una decisión política de frenar este delito. Son muy pocos los que se detectan y, en general, es por transitar sin seguro", cuestionó Izaguirre, precandidato a diputado nacional por Alternativa Republicana.

El avance de esta modalidad también genera preocupación entre repartidores legales, que muchas veces quedan bajo sospecha simplemente por circular en moto o esperar pedidos en grupos numerosos. Vecinos consultados en distintas zonas del AMBA aseguran que el crecimiento de motociclistas durante horarios nocturnos se volvió cada vez más evidente en plazas, estaciones y centros comerciales.

Especialistas en seguridad sostienen que el delivery narco se consolidó porque combina velocidad, anonimato y una logística muy difícil de rastrear. A diferencia de los puntos fijos de venta, el sistema permite mover pequeñas cantidades de droga constantemente y evitar grandes cargamentos que puedan ser detectados durante controles policiales.