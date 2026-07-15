El tiempo en el AMBA para este miércoles 15 de julio

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco. Las máximas estarán entre los 17°C y 22°C, con mínimas de entre 3°C y 10°C. Hacia el este de la región podrían registrarse lluvias aisladas durante el viernes. Mendoza, San Juan y San Luisel tiempo continuará estable, con nubosidad variable y temperaturas moderadas. tendrán máximas de entre 21°C y 23°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 6°C y 13°C.

La región patagónica seguirá siendo la más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego persistirán las bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que no superarán los 3°C en algunos sectores. También se prevé la presencia de nieblas y bancos de neblina en sectores del sur, mientras que el resto de la Patagonia tendrá nubosidad variable y temperaturas máximas de entre 14°C y 15°C.