El tiempo en el AMBA para este miércoles 15 de julio

El SMN anticipa para este miércoles una jornada menos fresca que ayer en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 15 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada de fresca a templada, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 17°C.
Para el jueves se espera un leve ascenso de la temperatura. El cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin precipitaciones. La mínima será de 13°C y la máxima llegará a los 20°C, en una jornada con condiciones estables.
El viernes aumentará la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas entre la mañana y la noche. La temperatura oscilará entre los 15°C y los 21°C.
En el NOA y el NEA predominará el tiempo estable, con nubosidad variable y períodos de sol. Las temperaturas serán las más elevadas del país, con máximas que oscilarán entre los 22°C y 24°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 12°C y 15°C.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco. Las máximas estarán entre los 17°C y 22°C, con mínimas de entre 3°C y 10°C. Hacia el este de la región podrían registrarse lluvias aisladas durante el viernes. Mendoza, San Juan y San Luisel tiempo continuará estable, con nubosidad variable y temperaturas moderadas. tendrán máximas de entre 21°C y 23°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 6°C y 13°C.
La región patagónica seguirá siendo la más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego persistirán las bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que no superarán los 3°C en algunos sectores. También se prevé la presencia de nieblas y bancos de neblina en sectores del sur, mientras que el resto de la Patagonia tendrá nubosidad variable y temperaturas máximas de entre 14°C y 15°C.