El tiempo en el AMBA para este jueves 16 de julio

En la región centro, que abarca Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, el tiempo será variable. Habrá nubosidad, algunos momentos de sol y lluvias aisladas en sectores del este. Las máximas se ubicarán entre 18°C y 25°C, con mínimas que irán de 8°C a 14°C. En Mendoza, San Juan y San Luis, el tiempo se presentará mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas. Registrarán máximas de entre 24°C y 28°C, mientras que las mínimas estarán entre 9°C y 12°C.

Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego persistirán las bajas temperaturas, con mínimas de hasta -5°C y máximas que no superarán los 2°C en el extremo sur. Además, se esperan lluvias y nevadas en distintos sectores de la región, especialmente en el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego