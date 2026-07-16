El tiempo en el AMBA para este jueves 16 de julio

El SMN anticipa para este jueves una jornada sin lluvias, pero con cielo mayormente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 16 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo mayormente nublado y tiempo estable, sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 20°C, con viento del sector sur.
El viernes aumentará la inestabilidad. Se esperan lluvias y tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 15°Cy los 21°C, mientras que las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche.
El sábado continuará con tiempo inestable durante gran parte de la jornada, con probabilidad de chaparrones tanto por la mañana como por la tarde. La mínima será de 14°C y la máxima de 18°C.
En el NOA y el NEA predominará el tiempo cálido para la época, con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 27°C y 29°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 15°C y 16°C. En algunas zonas del centro-norte podrían registrarse bancos de niebla durante las primeras horas del día.
En la región centro, que abarca Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, el tiempo será variable. Habrá nubosidad, algunos momentos de sol y lluvias aisladas en sectores del este. Las máximas se ubicarán entre 18°C y 25°C, con mínimas que irán de 8°C a 14°C. En Mendoza, San Juan y San Luis, el tiempo se presentará mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas. Registrarán máximas de entre 24°C y 28°C, mientras que las mínimas estarán entre 9°C y 12°C.
Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego persistirán las bajas temperaturas, con mínimas de hasta -5°C y máximas que no superarán los 2°C en el extremo sur. Además, se esperan lluvias y nevadas en distintos sectores de la región, especialmente en el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego