El tiempo en el AMBA para este martes 14 de julio

El SMN anticipa para este martes una jornada de fría a fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 14 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco. La temperatura mínima será de 6°Cy la máxima alcanzará los 16°C, sin probabilidad de precipitaciones y con vientos moderados del sector sur.
Para el miércoles se espera un leve ascenso de la temperatura. El cielo estará entre parcialmente nublado y mayormente nublado a lo largo del día, sin lluvias. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 18°C.
El jueves continuará el tiempo estable, con cielo mayormente nublado y una muy baja probabilidad de precipitaciones. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a 20°C.
En el NOA y el NEA predominarán las condiciones estables, con nubosidad variable y momentos de sol. Será una de las regiones más cálidas del país, con temperaturas máximas de entre 20°C y 24°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 5°C y 7°C.
En la región central, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado. Las máximas oscilarán entre los 16°C y los 20°C, con mínimas de entre 5°C y 7°C. No se prevén precipitaciones de importancia. Mendoza, San Juan y San Luis las condiciones también serán estables, con nubosidad variable y temperaturas agradables durante la tarde. Registrarán máximas de entre 17°C y 22°C, mientras que las mínimas rondarán entre 4°C y 7°C.
La región del Litoral presentará cielo parcialmente nublado, con ambiente templado y máximas que se moverán entre los 20°C y 21°C. Las mínimas estarán entre 5°C y 7°C, sin fenómenos significativos previstos.
Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta -6°C y máximas que apenas alcanzarán entre 0°C y 5°C. En las Islas Malvinas persistirán las condiciones invernales, con probabilidad de lluvias y nevadas, mientras que el resto de la región tendrá nubosidad variable y ambiente frío durante toda la jornada.