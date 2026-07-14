El tiempo en el AMBA para este martes 14 de julio

En la región central, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se espera cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado. Las máximas oscilarán entre los 16°C y los 20°C, con mínimas de entre 5°C y 7°C. No se prevén precipitaciones de importancia. Mendoza, San Juan y San Luis las condiciones también serán estables, con nubosidad variable y temperaturas agradables durante la tarde. Registrarán máximas de entre 17°C y 22°C, mientras que las mínimas rondarán entre 4°C y 7°C.

La región del Litoral presentará cielo parcialmente nublado, con ambiente templado y máximas que se moverán entre los 20°C y 21°C. Las mínimas estarán entre 5°C y 7°C, sin fenómenos significativos previstos.

Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta -6°C y máximas que apenas alcanzarán entre 0°C y 5°C. En las Islas Malvinas persistirán las condiciones invernales, con probabilidad de lluvias y nevadas, mientras que el resto de la región tendrá nubosidad variable y ambiente frío durante toda la jornada.