El tiempo en AMBA: posibles chaparrones por la tarde

El sabado, el panorama se mantendrá estable, con cielo despejado y marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 31°C, nuevamente con viento del sureste.

Para el domingo, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado en el AMBA. La mínima será de 22°C y la máxima de 31°C. Habrá viento del sur, acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

El tiempo en todo el país

En el NOA y NEA, se espera una jornada con temperaturas moderadas, algunos chaparrones, con máximas que superarán los 35°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa dia nublado en distintos sectores de la región.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán parecidas, con máximas de 35°C. Se prevén momentos de cielo nublado y algunos chaparrones en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán estas condiciones de temperatura, con marcas 35°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

La región Litoral también atravesará una jornada con máximas cercanas a los 35°C. Habrá períodos de cielo despejado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán bajas en comparación con el resto del territorio y lluvias, con máximas entre los 19°C y 27°C. Se espera nubosidad variable y lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.