El tiempo en AMBA: alerta roja por calor extremo en AMBA

Según el SMN, este jueves 29 de enero el tiempo se presenta con temperaturas más bajas que los últimos días en AMBA.
El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en el marco de fines de enero, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.
Se mantiene el alerta en zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En algunas regiones sube a alerta naranja y en otras a roja.
Alerta roja: La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.__IP__
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 29 de enero se presenta algo nublado en el AMBA. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 30°C, con viento del sureste y ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h durante la noche.
Para el viernes, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado en el AMBA y una baja de la temperatura. La mínima será de 23°C y la máxima de 30°C. Habrá viento del sur, acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.
Ya el sabado, el panorama se mantendrá estable, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 31°C, nuevamente con viento del sureste.
En el NOA y NEA, se espera una jornada con temperaturas moderadas, con máximas que superarán los 34°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa dia nublado en distintos sectores de la región.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán parecidas, con máximas de 34°C. Se prevén momentos de cielo nublado en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán estas condiciones de temperatura, con marcas 36°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.
La región Litoral también atravesará una jornada con máximas cercanas a los 35°C. Habrá períodos de chaparrones, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 21°C y 29°C. Se espera nubosidad variable de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.
Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
Evitar comidas muy abundantes.
Ingerir verduras y frutas.
Reducir la actividad física.
Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.
