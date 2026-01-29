El tiempo en AMBA: alerta roja por calor extremo en AMBA

Se mantiene el alerta en zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En algunas regiones sube a alerta naranja y en otras a roja.

Alerta roja: La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.__IP__

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 29 de enero se presenta algo nublado en el AMBA. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 30°C, con viento del sureste y ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h durante la noche.

Para el viernes, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado en el AMBA y una baja de la temperatura. La mínima será de 23°C y la máxima de 30°C. Habrá viento del sur, acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

Ya el sabado, el panorama se mantendrá estable, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 22°C y los 31°C, nuevamente con viento del sureste.

image

El tiempo en todo el país

En el NOA y NEA, se espera una jornada con temperaturas moderadas, con máximas que superarán los 34°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa dia nublado en distintos sectores de la región.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán parecidas, con máximas de 34°C. Se prevén momentos de cielo nublado en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán estas condiciones de temperatura, con marcas 36°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

image

La región Litoral también atravesará una jornada con máximas cercanas a los 35°C. Habrá períodos de chaparrones, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 21°C y 29°C. Se espera nubosidad variable de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas:

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.