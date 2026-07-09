El tiempo en el AMBA para este jueves 8 de julio

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se mantendrán los cielos parcialmente nublados y el ambiente fresco. Las máximas rondarán entre 17°C y 20°C, con mínimas de entre 6°C y 8°C. No se esperan lluvias significativas. Mendoza, San Juan y San Luis, continuará el tiempo estable con nubosidad variable. Las temperaturas máximas estarán entre 18°C y 20°C, mientras que las mínimas descenderán hasta 4°C y 7°C, con mañanas frías.

La región del Litoral presentará cielo parcialmente nublado, con temperaturas agradables para la época. Las máximas alcanzarán entre 17°C y 19°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 6°C y 8°C. No se prevén precipitaciones.

Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas mínimas de hasta -1°C y máximas de entre 3°C y 6°C. Además, persistirá la probabilidad de lluvias y nevadas en sectores del extremo sur, mientras que el resto de la región presentará abundante nubosidad y ambiente muy frío.