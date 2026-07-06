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El tiempo en el AMBA para este lunes 6 de julio

El SMN anticipa para este lunes cielo parcialmente nublado y un clima frío durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 6 de julio, la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con presencia de neblinas durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 13°C, sin probabilidad de lluvias.

Para el martes se espera una mejora en las condiciones del tiempo. El cielo estará entre algo y parcialmente nublado, con amplios períodos de sol y ambiente fresco durante la mañana. La temperatura oscilará entre los 2°C y los 17°C, en una de las jornadas más templadas de la semana.

El miércoles continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 6°C y la máxima llegará a 18°C, convirtiéndose en el día más cálido del período.

En el NEA se espera mayor inestabilidad, con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente sobre el noreste. Las temperaturas máximas se ubicarán entre 13°C y 15°C, con mínimas de entre 9°C y 10°C.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, dominará el cielo parcialmente nublado, con bancos de niebla en algunos sectores durante las primeras horas del día. Las máximas estarán entre 13°C y 16°C, mientras que las mínimas variarán entre -1°C y 3°C. Mendoza, San Juan y San Luis registrarán máximas cercanas a los 15°C y 16°C, aunque las mínimas descenderán hasta -3°C, con heladas matinales.

Por último, la Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se prevé abundante nubosidad, lluvias y nevadas aisladas en algunos sectores. Las temperaturas máximas rondarán entre 7°C y 9°C, mientras que las mínimas estarán entre -1°C y 3°C.

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