El tiempo en el AMBA para este lunes 6 de julio

En el NEA se espera mayor inestabilidad, con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente sobre el noreste. Las temperaturas máximas se ubicarán entre 13°C y 15°C, con mínimas de entre 9°C y 10°C.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, dominará el cielo parcialmente nublado, con bancos de niebla en algunos sectores durante las primeras horas del día. Las máximas estarán entre 13°C y 16°C, mientras que las mínimas variarán entre -1°C y 3°C. Mendoza, San Juan y San Luis registrarán máximas cercanas a los 15°C y 16°C, aunque las mínimas descenderán hasta -3°C, con heladas matinales.

Por último, la Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se prevé abundante nubosidad, lluvias y nevadas aisladas en algunos sectores. Las temperaturas máximas rondarán entre 7°C y 9°C, mientras que las mínimas estarán entre -1°C y 3°C.