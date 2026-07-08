Javier Milei encabezó el acto por el 9 de Julio en Tucumán y agradeció el apoyo de los gobernadores

El Presidente brindó un discurso rodeado por sus principales funcionarios y 13 mandatarios provinciales. Este jueves, desde las 10.30, participará del Tedeum en la Catedral Metropolitana.
El presidente Javier Milei encabezó este jueves la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán, en el marco del 210° aniversario del Día de la Independencia. A lo largo de unos 25 minutos, brindó un discurso transmitido por cadena nacional, en el que agradeció el respaldo de los gobernadores a su gestión.
“Somos el Poder Ejecutivo con el menor poder Parlamentario de la historia. Por eso, agradezco a los gobernadores haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo", afirmó el líder de La Libertad Avanza, en medio de las negociaciones con los jefes provinciales para sumar su apoyo al tratamiento de la Reforma Electoral.
Milei fue recibido por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. A la ceremonia también asistieron otros 12 mandatarios provinciales: Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero).
En su mensaje, Milei repasó los diez puntos firmados con 18 gobernadores en el llamado 'Pacto de Mayo' durante la celebración del 9 de julio de 2024. "Podemos observar que hemos avanzado en una gran parte de ellos. Y podemos ver que la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la que heredamos hace dos años cuando estos puntos eran solo una intención", dijo.
Y en esa línea, agregó: "Ahora no sólo tenemos el mandato de la sociedad y los proyectos de ley necesarios para hacer grande a nuestro país; también podemos conseguir las mayorías parlamentarias para avanzar porque tenemos en pocas palabras al Congreso más reformista de nuestra historia".
"Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo", subrayó.
Luego, expresó que pretende llevar a cabo nuevas reformas antes de las elecciones de 2027. “No tenemos un segundo que perder”, consideró el Presidente, para dar cuenta de los proyectos que originó el oficialismo y que buscará discutir en el Congreso en el corto plazo. Entre ellos, figuran la Reforma Electoral, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Súper RIGI.
Milei llegó a Tucumán acompañado por su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; así como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Bartolomé Abdala, en representación del Senado.
Una de las presencias destacadas fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que recibió la invitación de Jaldo por protocolo. De todos modos, evitó cruzarse con Milei, ya que ambos se encuentran distanciados desde hace largo tiempo.
Después del acto en Tucumán, el Presidente emprendió su regreso a Buenos Aires, donde este jueves participará del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana. El evento, programado para las 10:30, repetirá la tradicional postal patria con la caminata del mandatario y sus ministros desde la Casa Rosada hacia el templo.
El servicio religioso estará a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, de quien se espera una homilía centrada en la superación de las divisiones políticas y el foco en los sectores socialmente más vulnerables, como sucedió el pasado 25 de mayo.
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