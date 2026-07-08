Javier Milei encabezó el acto por el 9 de Julio en Tucumán y agradeció el apoyo de los gobernadores

Y en esa línea, agregó: "Ahora no sólo tenemos el mandato de la sociedad y los proyectos de ley necesarios para hacer grande a nuestro país; también podemos conseguir las mayorías parlamentarias para avanzar porque tenemos en pocas palabras al Congreso más reformista de nuestra historia".

"Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo", subrayó.

Luego, expresó que pretende llevar a cabo nuevas reformas antes de las elecciones de 2027. “No tenemos un segundo que perder”, consideró el Presidente, para dar cuenta de los proyectos que originó el oficialismo y que buscará discutir en el Congreso en el corto plazo. Entre ellos, figuran la Reforma Electoral, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Súper RIGI.

Javier Milei, acompañado por algunos de sus funcionarios y los 13 gobernadores que asistieron al acto por el Día de la Independencia.

Milei llegó a Tucumán acompañado por su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; así como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Bartolomé Abdala, en representación del Senado.

Una de las presencias destacadas fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que recibió la invitación de Jaldo por protocolo. De todos modos, evitó cruzarse con Milei, ya que ambos se encuentran distanciados desde hace largo tiempo.

Después del acto en Tucumán, el Presidente emprendió su regreso a Buenos Aires, donde este jueves participará del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana. El evento, programado para las 10:30, repetirá la tradicional postal patria con la caminata del mandatario y sus ministros desde la Casa Rosada hacia el templo.

El servicio religioso estará a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, de quien se espera una homilía centrada en la superación de las divisiones políticas y el foco en los sectores socialmente más vulnerables, como sucedió el pasado 25 de mayo.