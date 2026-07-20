El tiempo en el AMBA para este lunes 20 de julio

En el NEA se mantendrán las condiciones más inestables del país. Se esperan lluvias y tormentas aisladas, principalmente sobre Misiones y sectores de Corrientes, mientras que el resto de la región tendrá abundante nubosidad. Las temperaturas seguirán siendo las más elevadas, con máximas de entre 21°C y 28°C y mínimas de 15°C a 18°C.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de la provincia de Buenos Aires, predominará un escenario de tiempo variable. Habrá lluvias y chaparrones aislados sobre algunos sectores del Litoral y el este de la región, mientras que en el resto alternarán las nubes y algunos momentos de sol. Las máximas estarán entre los 13°C y 16°C, con mínimas de 5°C a 10°C. Mendoza, San Juan y San Luis, el ambiente continuará fresco. Predominará la nubosidad variable y en algunos sectores de Mendoza podrían registrarse lluvias aisladas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11°C y 14°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 3°C y 7°C.

Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Río Negro y Chubut se esperan lluvias, mientras que en Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas podrían registrarse nevadas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 1°C y 9°C, con mínimas que descenderán hasta los -8°C en Tierra del Fuego y valores bajo cero en distintos puntos del extremo sur argentino.