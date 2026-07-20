El tiempo en el AMBA para este lunes 20 de julio

El SMN anticipa para este lunes una jornada con lluvias y vientos moderados en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 20 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada inestable, con lluvias durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche las precipitaciones irán perdiendo intensidad. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 14°C, con vientos moderados del sector sur.
Para el martes se espera una mejora gradual de las condiciones. La jornada comenzará con probabilidad de lluvias durante la mañana, pero luego el cielo permanecerá mayormente nublado y sin precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 14°C.
El miércoles continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin chances de lluvias. La mínima será de 8°C y la máxima llegará a los 13°C.
En el NOA predominará el tiempo estable, con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las temperaturas serán templadas para la época, con máximas que oscilarán entre los 16°C y 21°C y mínimas de 8°C a 12°C.
En el NEA se mantendrán las condiciones más inestables del país. Se esperan lluvias y tormentas aisladas, principalmente sobre Misiones y sectores de Corrientes, mientras que el resto de la región tendrá abundante nubosidad. Las temperaturas seguirán siendo las más elevadas, con máximas de entre 21°C y 28°C y mínimas de 15°C a 18°C.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de la provincia de Buenos Aires, predominará un escenario de tiempo variable. Habrá lluvias y chaparrones aislados sobre algunos sectores del Litoral y el este de la región, mientras que en el resto alternarán las nubes y algunos momentos de sol. Las máximas estarán entre los 13°C y 16°C, con mínimas de 5°C a 10°C. Mendoza, San Juan y San Luis, el ambiente continuará fresco. Predominará la nubosidad variable y en algunos sectores de Mendoza podrían registrarse lluvias aisladas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11°C y 14°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 3°C y 7°C.
Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Río Negro y Chubut se esperan lluvias, mientras que en Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas podrían registrarse nevadas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 1°C y 9°C, con mínimas que descenderán hasta los -8°C en Tierra del Fuego y valores bajo cero en distintos puntos del extremo sur argentino.