El tiempo en el AMBA para este viernes 17 de julio

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, aunque algunas áreas del este podrían registrar lluvias y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 18°C y los 29°C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 9°C y los 20°C. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario estable, con nubosidad variable y temperaturas que irán desde los 9°C hasta los 32°C, dependiendo de la zona.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente sobre el este del país. Además, se esperan fuertes vientos en algunos sectores. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 22°C a 34°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 15°C y 24°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta -7°C y máximas que no superarían los 4°C en algunos sectores. También podrían registrarse lluvias, nevadas y precipitaciones de nieve, especialmente sobre el extremo sur de la Patagonia.