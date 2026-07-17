El tiempo en el AMBA para este viernes 17 de julio

El SMN anticipa para este viernes una jornada con lluvias desde la mañana en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 17 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada inestable, con probabilidad de tormentas y lluvias durante la mañana, mejorando hacia la noche. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 23°C. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante las primeras horas del día.
Para el sábado se espera una jornada con tiempo inestable. El cielo permanecerá mayormente nublado y habrá probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas entre la mañana y la tarde. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 18°C.
El domingo mejorarán las condiciones, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y algunos momentos de sol hacia la tarde. La mínima será de 10°C y la máxima llegará a los 15°C.
En el NOA y NEA predominarán las temperaturas más elevadas del país, con máximas que oscilarán entre los 31°C y 34°C. Se espera tiempo cálido, con nubosidad variable y fuertes vientos en sectores del noreste.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, aunque algunas áreas del este podrían registrar lluvias y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 18°C y los 29°C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 9°C y los 20°C. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario estable, con nubosidad variable y temperaturas que irán desde los 9°C hasta los 32°C, dependiendo de la zona.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente sobre el este del país. Además, se esperan fuertes vientos en algunos sectores. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 22°C a 34°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 15°C y 24°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta -7°C y máximas que no superarían los 4°C en algunos sectores. También podrían registrarse lluvias, nevadas y precipitaciones de nieve, especialmente sobre el extremo sur de la Patagonia.