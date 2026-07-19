Cómo funcionará el transporte público en el AMBA durante la final del Mundial

Varias líneas de colectivos ajustarán sus servicios antes, durante y después del partido entre la Selección y España. Mirá qué pasará con los trenes metropolitanos y el subte.
La final del Mundial entre el seleccionado argentino y España, programada para este domingo 19 de julio, a partir de las 16 horas, no sólo paralizará al país frente a las pantallas. Además, modificará el funcionamiento del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Tal como ocurrió el miércoles pasado, cuando la Scaloneta venció a Inglaterra 2 a 1 en las semis, varias empresas de colectivos ajustarán sus servicios antes, durante y después del partido. A su vez, trenes y subtes operarán con cronogramas especiales de domingo y estarán sujetos a la demanda y los operativos de seguridad previstos para la jornada.
El Grupo DOTA -que nuclea 180 líneas de colectivos- confirmó que sus unidades circularán con horario de domingo hasta las 16, momento en que comenzará la final. Su director, Marcelo Pasciuto, explicó que la medida busca proteger a choferes y pasajeros ante la posibilidad de festejos masivos y cortes de tránsito luego del partido.
La decisión se tomó porque, tras la semifinal contra Inglaterra, varios colectivos de la empresa sufrieron daños por hinchas que se subieron a los techos, provocando roturas de vidrios, espejos y equipos de aire acondicionado.
Más de 60 servicios urbanos y metropolitanos tomarán esa medida cuando empiece la final de la Copa del Mundo. Así lo harán las líneas 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.
La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) indicó que otras compañías podrían aplicar medidas similares, incluso antes del inicio del partido, dependiendo de la disponibilidad de personal y del comportamiento de la demanda. Algunas compañías retomarán el servicio recién dos horas y media después del encuentro, cuando se estabilice la circulación en el centro porteño y en los principales puntos de festejo.
En cuanto al servicio ferroviario, Trenes Argentinos informó que los ramales Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur funcionarán con cronograma de domingo durante toda la jornada, sin interrupciones previstas. La empresa aclaró que se monitoreará la afluencia de pasajeros y que se coordinará con fuerzas de seguridad en caso de que sea necesario reforzar accesos o limitar ingresos en estaciones cercanas a zonas de festejos.
El subte, operado por Emova, mantendrá su servicio habitual de domingo. Sin embargo, la compañía anticipó que evaluará la situación en tiempo real y podría ajustar frecuencias si se registra una afluencia extraordinaria de usuarios antes o después del partido entre la Argentina y España.
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