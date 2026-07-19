Cómo funcionará el transporte público en el AMBA durante la final del Mundial

Las líneas pertenecientes al Grupo DOTA, como la 101, funcionarán con horario de domingo hasta las 16.

Colectivos: qué líneas suspenderán sus servicios luego de las 16

Más de 60 servicios urbanos y metropolitanos tomarán esa medida cuando empiece la final de la Copa del Mundo. Así lo harán las líneas 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) indicó que otras compañías podrían aplicar medidas similares, incluso antes del inicio del partido, dependiendo de la disponibilidad de personal y del comportamiento de la demanda. Algunas compañías retomarán el servicio recién dos horas y media después del encuentro, cuando se estabilice la circulación en el centro porteño y en los principales puntos de festejo.

Los trenes metropolitanos circularán con cronograma de domingo, sin interrupciones previstas.

Qué pasará con los trenes y el subte

En cuanto al servicio ferroviario, Trenes Argentinos informó que los ramales Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur funcionarán con cronograma de domingo durante toda la jornada, sin interrupciones previstas. La empresa aclaró que se monitoreará la afluencia de pasajeros y que se coordinará con fuerzas de seguridad en caso de que sea necesario reforzar accesos o limitar ingresos en estaciones cercanas a zonas de festejos.

El subte, operado por Emova, mantendrá su servicio habitual de domingo. Sin embargo, la compañía anticipó que evaluará la situación en tiempo real y podría ajustar frecuencias si se registra una afluencia extraordinaria de usuarios antes o después del partido entre la Argentina y España.