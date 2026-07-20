¿Cuánto subieron los servicios públicos en el AMBA durante julio?

El transporte continúa siendo el componente de mayor peso dentro de la canasta, ya que representa el 40% del gasto total. Durante julio registró un incremento del 3,7% frente al mes anterior. Las líneas de colectivos de la Ciudad aumentaron 4,1%, mientras que las interjurisdiccionales aplicaron una suba del 3,2%.

El agua fue la única excepción entre los servicios analizados. La factura promedio cayó 4,6% respecto de junio debido a una reducción del componente variable aplicada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que buscó limitar los aumentos mensuales previstos por la normativa vigente.

Subsidios

El reporte también señala que, con el esquema tarifario vigente, los hogares del AMBA pagan en promedio el 54% del costo de producción de los servicios públicos, mientras que el Estado cubre el 46% restante mediante subsidios.

Además, las transferencias estatales destinadas a estos servicios acumularon un aumento real del 10% hasta el 17 de julio.