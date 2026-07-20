¿Cuánto subieron los servicios públicos en el AMBA durante julio?

La canasta de servicios públicos aumentó 4,6% en julio por subas tarifarias y un mayor consumo de electricidad y gas. El informe advirtió que el alza fija un piso para la inflación del mes.
La Canasta de Servicios Públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó 4,6% en julio y pasó a representar el 15% del salario promedio de la región, según el último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet.
El incremento estuvo impulsado por una combinación de ajustes tarifarios y un mayor consumo de energía eléctrica y gas debido a las bajas temperaturas propias del invierno. De acuerdo con el informe, este comportamiento "le pone un piso" al proceso de desaceleración de la inflación durante julio.
Entre los distintos servicios, la electricidad fue la que mostró el mayor incremento mensual. El gasto de los hogares subió 12,5% respecto de junio como resultado del aumento del consumo y de las actualizaciones tarifarias, que incluyeron una suba del 3% en el cargo fijo y del 5,7% en el variable para los usuarios sin subsidios.
En el caso del gas, la factura promedio aumentó 5,2%. El informe explica que el resultado surge de la combinación entre una mayor demanda por la temporada invernal y ajustes del 2,8% en el cargo fijo y del 3% en el cargo variable.
El transporte continúa siendo el componente de mayor peso dentro de la canasta, ya que representa el 40% del gasto total. Durante julio registró un incremento del 3,7% frente al mes anterior. Las líneas de colectivos de la Ciudad aumentaron 4,1%, mientras que las interjurisdiccionales aplicaron una suba del 3,2%.
El agua fue la única excepción entre los servicios analizados. La factura promedio cayó 4,6% respecto de junio debido a una reducción del componente variable aplicada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que buscó limitar los aumentos mensuales previstos por la normativa vigente.
El reporte también señala que, con el esquema tarifario vigente, los hogares del AMBA pagan en promedio el 54% del costo de producción de los servicios públicos, mientras que el Estado cubre el 46% restante mediante subsidios.
Además, las transferencias estatales destinadas a estos servicios acumularon un aumento real del 10% hasta el 17 de julio.
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