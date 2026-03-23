El tiempo en el AMBA para este lunes 23 de marzo: se prevén algunos chaparrones

El SMN anticipa para hoy cielo nublado y probabilidad de lluvias en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 23 de marzo se presenta con cielo de parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con posibilidad de algunos chaparrones por la mañana y por la tarde, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima prevista en los 22°C.
Durante el martes, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 12°C y los 23°C, con un cielo despejado, sin rastro de lluvias, y viento del sudeste.
Ya para el miércoles se espera un aumento de leve temperatura, la mínima será de 15°C y la máxima de 25°C, con cielo despejado, viento del norte, y sin pronóstico de lluvias.
En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 31°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con cielo parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 20°C y 22°. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles lluvias en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 21°C y 25°C. Predominará el cielo parcialmente nublado.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 27°C y 31°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 9°C y 13°C. Se espera nubosidad variable y posibles lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.