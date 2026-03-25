El tiempo en el AMBA para este miércoles 25 de marzo

El SMN anticipa para hoy cielo despejado y sin rastros de lluvia en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 25 de marzo se presenta con buen tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con cielo despejado y una temperatura mínima de 12°C y una máxima prevista en los 25°C.
Durante el jueves, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 17°C y los 25°C, con un cielo totalmente despejado por la mañana y algo nublado por la tarde, sin rastro de lluvias.
Ya para el viernes, se espera un día nublado, la mínima será de 19°C y la máxima de 26°C, pero aún sin pronóstico de lluvias y con viento en calma.
En el NOA y NEA, se espera una jornada con temperaturas inferiores, con temperaturas máximas que superarán los 29°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvias.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 21°C y 26°. Se prevé cielo despejado y sin posibles lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 26°C y 30°C. Predominará el cielo parcialmente nublado.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 29°C y 31°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 4°C y 9°C. Se espera nubosidad variable y posibles nevadas en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.