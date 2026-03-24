El tiempo en el AMBA para este martes 24 de marzo

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 21°C y 28°. Se prevé cielo despejado y sin posibles lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 26°C y 30°C. Predominará el cielo despejado.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 23°C y 25°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 5°C y 9°C. Se espera nubosidad variable y posibles nevadas en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.