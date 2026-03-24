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El tiempo en el AMBA para este martes 24 de marzo

El SMN anticipa para hoy cielo despejado y sin rastros de lluvia en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 24 de marzo se presenta con cielo despejado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima prevista en los 23°C.

Para el miércoles se espera un aumento de leve temperatura, la mínima será de 15°C y la máxima de 25°C, con cielo despejado y sin pronóstico de lluvias.

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Durante el jueves, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 16°C y los 25°C, con un cielo totalmente despejado, sin rastro de lluvias.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada con temperaturas inferiores, con temperaturas máximas que superarán los 25°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con cielo parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 21°C y 28°. Se prevé cielo despejado y sin posibles lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 26°C y 30°C. Predominará el cielo despejado.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 23°C y 25°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 5°C y 9°C. Se espera nubosidad variable y posibles nevadas en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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