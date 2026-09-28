El tiempo en el AMBA para este lunes 28 de septiembre

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 18°C y 25°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias y tormentas aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario inestable, con nubosidad variable y precipitaciones. Las máximas se ubicarán entre los 20°C y 30°C, con mínimas cercanas a los 15°Cen algunos sectores.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones y tormentas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 18°C a 43°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 1°C y máximas que no superarían los 9°C. También podrían registrarse lluvias y presencia de aire frío durante toda la jornada.