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El tiempo en el AMBA para este lunes 28 de septiembre

El SMN anticipa para este lunes una jornada templada y con lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 28 de septiembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada de fresca a templada, con lluvias durante la mañana y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Para el martes se espera una jornada con condiciones inestables. El cielo estará nublado, con lluvias y tormentas durante el día y sin probabilidad de lluvias hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 19°C.

El miércoles volverá el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 18°C. Durante los próximos días se mantendrán las temperaturas frescas.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 18°C y 25°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias y tormentas aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario inestable, con nubosidad variable y precipitaciones. Las máximas se ubicarán entre los 20°C y 30°C, con mínimas cercanas a los 15°Cen algunos sectores.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones y tormentas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 18°C a 43°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 1°C y máximas que no superarían los 9°C. También podrían registrarse lluvias y presencia de aire frío durante toda la jornada.

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