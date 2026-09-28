El tiempo en el AMBA para este lunes 28 de septiembre

El SMN anticipa para este lunes una jornada templada y con lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 28 de septiembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada de fresca a templada, con lluvias durante la mañana y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 19°C.
Para el martes se espera una jornada con condiciones inestables. El cielo estará nublado, con lluvias y tormentas durante el día y sin probabilidad de lluvias hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 19°C.
El miércoles volverá el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 18°C. Durante los próximos días se mantendrán las temperaturas frescas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y tormentas. Las temperaturas serán más elevadas en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 30°C y 44°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones y tormentas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 18°C y 25°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias y tormentas aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario inestable, con nubosidad variable y precipitaciones. Las máximas se ubicarán entre los 20°C y 30°C, con mínimas cercanas a los 15°Cen algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones y tormentas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 18°C a 43°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 1°C y máximas que no superarían los 9°C. También podrían registrarse lluvias y presencia de aire frío durante toda la jornada.