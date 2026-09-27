Clima en el AMBA: el domingo tendrá tormentas aisladas y ráfagas de viento

Asimismo, rige una alerta amarilla por lluvias en el área cordillerana de Río Negro y de Neuquén y el extremo este de Chubut.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 27 de septiembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.