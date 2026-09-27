Clima en el AMBA: el domingo tendrá tormentas aisladas y ráfagas de viento

El cierre del fin de semana será con mal clima en el AMBA, donde las temperaturas rondarán entre los 15 ºC de mínima y 19 ºC de máxima. Cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias.
Este domingo 27 de septiembre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo nublado, probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 15 ºC de mínima y 19 ºC de máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el lunes 28 de septiembre, el reporte indica chaparrones por la noche, cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 14 ºC y 21 ºC. El martes 29, en tanto, seguirá el mal clima con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la noche. Se espera una mínima de 14 ºC y una máxima de 19 ºC.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas para la región noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y La Pampa. Algunos de los distritos bonaerenses afectados son Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Villegas, Lincoln, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
De acuerdo con el organismo oficial, las tormentas podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas fuertes. Se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.
Asimismo, rige una alerta amarilla por lluvias en el área cordillerana de Río Negro y de Neuquén y el extremo este de Chubut.
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.