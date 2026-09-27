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Clima en el AMBA: el domingo tendrá tormentas aisladas y ráfagas de viento

El cierre del fin de semana será con mal clima en el AMBA, donde las temperaturas rondarán entre los 15 ºC de mínima y 19 ºC de máxima. Cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias.

Este domingo 27 de septiembre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo nublado, probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 15 ºC de mínima y 19 ºC de máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el lunes 28 de septiembre, el reporte indica chaparrones por la noche, cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 14 ºC y 21 ºC. El martes 29, en tanto, seguirá el mal clima con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la noche. Se espera una mínima de 14 ºC y una máxima de 19 ºC.

Alerta amarilla por tormentas y lluvias: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas para la región noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y La Pampa. Algunos de los distritos bonaerenses afectados son Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Villegas, Lincoln, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

De acuerdo con el organismo oficial, las tormentas podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas fuertes. Se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Asimismo, rige una alerta amarilla por lluvias en el área cordillerana de Río Negro y de Neuquén y el extremo este de Chubut.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 27 de septiembre.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 27 de septiembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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