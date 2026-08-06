El tiempo en el AMBA para este jueves 6 de agosto

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, el tiempo será inestable en varias provincias, con lluvias y tormentas aisladas, mientras que otras zonas presentarán cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 13°C y 25°C, con mínimas de entre 6°C y 11°C. Mendoza, San Juan y San Luis tendrán nubosidad variable y ambiente fresco, con máximas cercanas a los 18°C y 22°C y mínimas que descenderán hasta los 6°C.

La Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se registrarán temperaturas mínimas de entre -2°C y 1°C, mientras que las máximas irán de 3°C a 10°C. También se esperan bancos de niebla en el extremo sur y algunas precipitaciones sobre Tierra del Fuego.