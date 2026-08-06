El tiempo en el AMBA para este jueves 6 de agosto

El SMN anticipa para este jueves una jornada fría, con tormentas durante el dia, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 6 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada inestable, con probabilidad de tormentas durante la mañana y la tarde, mejorando hacia la noche con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 14°C. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h durante el día.
Para el viernes se espera una marcada mejora de las condiciones. El cielo permanecerá despejado o ligeramente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 5°C y los 13°C, con un ambiente frío durante la mañana y agradable por la tarde.
El sábado continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 7°C y 13°C. El buen tiempo se mantendrá también durante el domingo y el inicio de la próxima semana, con mañanas frías, tardes templadas y sin precipitaciones previstas.
En el NOA y el NEA predominarán las temperaturas cálidas para la época, con máximas que alcanzarán entre 29°C y 32°C. Se espera nubosidad variable y tormentas aisladas, especialmente sobre sectores del noreste argentino.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, el tiempo será inestable en varias provincias, con lluvias y tormentas aisladas, mientras que otras zonas presentarán cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 13°C y 25°C, con mínimas de entre 6°C y 11°C. Mendoza, San Juan y San Luis tendrán nubosidad variable y ambiente fresco, con máximas cercanas a los 18°C y 22°C y mínimas que descenderán hasta los 6°C.
La Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se registrarán temperaturas mínimas de entre -2°C y 1°C, mientras que las máximas irán de 3°C a 10°C. También se esperan bancos de niebla en el extremo sur y algunas precipitaciones sobre Tierra del Fuego.