El tiempo en el AMBA para este martes 10 de noviembre

En la región centro del país, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 21°C y 26°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 7°C y 12°C. Algunas áreas podrían registrar lluvias y tormentas aisladas.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable, con algunos momentos de sol y posibilidad de precipitaciones en sectores puntuales. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 24°C a 29°C, con mínimas que rondarán entre los 11°C y 15°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En la Patagonia se esperan temperaturas considerablemente más bajas, con máximas que oscilarán entre los 5°C y 18°C y mínimas que podrían descender hasta los 0°C. También podrían registrarse precipitaciones y nevadas en Tierra del Fuego y las zonas más australes.