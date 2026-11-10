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El tiempo en el AMBA para este martes 10 de noviembre

El SMN anticipa para este martes una jornada sin probabilidad de lluvia y con sol, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 10 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 26°C. No se esperan precipitaciones.

Para el miércoles se espera una jornada con condiciones inestables. El cielo estará mayormente nublado y podrían registrarse lluvias durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 18°C y los 28°C.

El jueves mejorarán las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y algunos momentos de sol durante el día. La mínima será de 19°C y la máxima llegará a los 29°C.

En la región centro del país, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 21°C y 26°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 7°C y 12°C. Algunas áreas podrían registrar lluvias y tormentas aisladas.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable, con algunos momentos de sol y posibilidad de precipitaciones en sectores puntuales. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 24°C a 29°C, con mínimas que rondarán entre los 11°C y 15°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En la Patagonia se esperan temperaturas considerablemente más bajas, con máximas que oscilarán entre los 5°C y 18°C y mínimas que podrían descender hasta los 0°C. También podrían registrarse precipitaciones y nevadas en Tierra del Fuego y las zonas más australes.

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