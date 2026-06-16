El tiempo en el AMBA para este martes 16 de junio

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las buenas condiciones, con mañanas frías y tardes templadas. Las temperaturas máximas estarán entre los 16°C y los 17°C.Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja presentarán tiempo estable, con cielo algo nublado y registros térmicos bajos durante las primeras horas. Las máximas se ubicarán entre los 16°C y los 17°C.

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La región del Litoral tendrá nubosidad variable y algunas neblinas matinales, con temperaturas agradables para la época y máximas cercanas a los 19°C. No se esperan lluvias significativas.

El sur del país continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve, con temperaturas máximas de entre 3°C y 7°C, manteniéndose las condiciones invernales en la Patagonia.