El tiempo en el AMBA para este martes 16 de junio

El SMN anticipa para este lunes una jornada sin lluvias y con el cielo parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 16 de junio se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo despejado durante gran parte de la jornada. No se esperan precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 17°C.
Para el miércoles se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima llegará a los 15°C.
Ya para el jueves aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias aisladas hacia la tarde o noche. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 13°C.
En el NOA y el NEA se espera una jornada con abundante nubosidad, neblinas y cielo parcialmente nublado en varios sectores. Las temperaturas máximas rondarán en los 19°C, especialmente en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las buenas condiciones, con mañanas frías y tardes templadas. Las temperaturas máximas estarán entre los 16°C y los 17°C.Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja presentarán tiempo estable, con cielo algo nublado y registros térmicos bajos durante las primeras horas. Las máximas se ubicarán entre los 16°C y los 17°C.
La región del Litoral tendrá nubosidad variable y algunas neblinas matinales, con temperaturas agradables para la época y máximas cercanas a los 19°C. No se esperan lluvias significativas.
El sur del país continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve, con temperaturas máximas de entre 3°C y 7°C, manteniéndose las condiciones invernales en la Patagonia.
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