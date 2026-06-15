Fin de semana largo: por qué fue el más flojo del año y cuánto gastaron los turistas

A pesar de ese escenario, la comparación con el mismo feriado del año pasado arrojó una mejora en la cantidad de turistas. Frente al fin de semana largo equivalente de 2025 viajó un 37,7% más de gente. Sin embargo, desde CAME aclararon que esa diferencia respondió a una particularidad del calendario.

Durante junio del año pasado existieron dos feriados nacionales muy próximos entre sí, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por apenas tres días. Sumados ambos períodos, el número de viajeros alcanzó los 2,2 millones, una cifra considerablemente superior a la registrada este año.

Fin de semana largo: los destinados más visitados

Más allá del bajo movimiento general, algunos puntos del país sostuvieron niveles de actividad por encima del promedio. Ese fue el caso de Bariloche, que volvió a colocarse como uno de los lugares más buscados del país. Otros destinos patagónicos, como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Ushuaia, recibieron visitantes atraídos por las primeras nevadas.

En el norte argentino, Salta fue protagonista por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Y en el Litoral, Puerto Iguazú mostró registros cercanos al 70%.

Córdoba, por su parte, sostuvo un movimiento moderado, con mejores perspectivas en Calamuchita, Punilla y Villa Carlos Paz. Y en la región de Cuyo, Mendoza volvió a destacarse en el enoturismo, la gastronomía y la montaña.

bariloche1 Bariloche volvió a posicionarse como uno de los lugares más buscados por los turistas.

"La Costa Atlántica mostró una realidad más dispar: Mar del Plata registró reservas por debajo de lo habitual, aunque ciudades del interior bonaerense sostuvieron el flujo de excursionistas de cercanía gracias a sus fiestas populares y propuestas gastronómicas", comentaron desde CAME.

En lo que va del año pasaron seis fines de semana largos, donde viajaron 10.374.523 turistas y gastaron $ 2.838.612 millones. Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 26% menos.