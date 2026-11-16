Seis meses después, el fenómeno continúa mostrando distintas caras. Los engaños telefónicos siguen siendo frecuentes: delincuentes que se presentan como empleados bancarios, representantes de organismos públicos, abogados o familiares que utilizan argumentos de urgencia para conseguir dinero, claves o información personal.

Cuento del tío

Uno de los mecanismos más conocidos es el cuento del tío. Los estafadores inventan una emergencia, como la supuesta detención de un hijo, un accidente o un problema judicial, y convencen a la víctima de entregar dólares, pesos, joyas o documentación a una persona que se presenta en su domicilio.

También aparecen falsos operativos bancarios, supuestos cambios de billetes y llamados vinculados con beneficios previsionales. En otros casos, los delincuentes se hacen pasar por empleados de entidades financieras y consiguen que los jubilados ingresen a enlaces fraudulentos, compartan códigos de seguridad o realicen transferencias.

Las redes sociales y WhatsApp ampliaron el campo de acción. Los perfiles falsos, la suplantación de identidad y los mensajes que aparentan provenir de familiares o instituciones permiten desarrollar engaños cada vez más convincentes.

Manipulación emocional

Uno de los principales recursos utilizados por estas organizaciones es la manipulación emocional. El delincuente procura generar miedo, confusión, sorpresa o una sensación de oportunidad única. La urgencia es fundamental: cuanto menos tiempo tenga la víctima para consultar o verificar la información, mayores son las posibilidades de que concrete la entrega del dinero.

En los ataques presenciales también se aprovechan situaciones cotidianas. Una consulta en la calle, una supuesta ayuda o una conversación aparentemente inocente pueden formar parte de una puesta en escena con varios participantes y funciones previamente distribuidas.

La vulnerabilidad no debe confundirse con una incapacidad general de los adultos mayores para reconocer engaños. Cualquier persona puede ser víctima de una estafa. Sin embargo, el aislamiento, los problemas de salud y las dificultades para manejar determinadas herramientas digitales pueden incrementar los riesgos.

A las pérdidas económicas se suma el impacto psicológico. Muchos damnificados pierden ahorros acumulados durante décadas y atraviesan situaciones de angustia, vergüenza o temor. Esa última consecuencia también puede desalentar las denuncias y dificultar la identificación de los responsables.

Engaños inmobiliarios

Las maniobras vinculadas con inmuebles constituyen otra modalidad particularmente perjudicial. Aparecen supuestos contratos de alquiler, documentos cuestionados, falsificaciones y ocupaciones irregulares que aprovechan el deterioro de salud de los propietarios.

En ocasiones, los damnificados deben iniciar largos procesos judiciales para recuperar una vivienda o demostrar que nunca autorizaron una operación. El caso del jubilado con Alzheimer que motivó la investigación de mayo expuso precisamente esa problemática: la utilización de la vulnerabilidad de una persona mayor para avanzar sobre su patrimonio.

El ataque de la mujer en Ramos Mejía vuelve a encender una alarma que ya había sido planteada meses atrás: las estafas contra los adultos mayores no se detienen, diversifican sus métodos y pueden tener consecuencias devastadoras.