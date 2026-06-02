El tiempo en el AMBA para este martes 2 de junio

Para el jueves un clima similar al de hoy, también se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con niebla por la mañana. Las marcas térmicas oscilarán entre los 13°C y los 18°C.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada, la temperatura máxima que superará los 21°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día parcialmente nublado, con neblina durante todo el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 14°C y 17°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias espeto en Córdoba, con neblina. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 19°C y 21°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 22°C. Habrá períodos ventosos, con neblina durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 7°C y 8°C. Se espera nubosidad variable, lluvias y nieve en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego