El tiempo en el AMBA: frío y alerta violeta por niebla durante este domingo

mapa_advertencias El mapa de alertas del SMN para este domingo 31 de mayo.

Las recomendaciones del SMN por niebla

-Evitá circular.

-Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

-Encendé las luces bajas y las antiniebla.

-Reducí la velocidad.

-En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.

-Mantenete informado por las autoridades.

El clima en los próximos días

El SMN anticipa para el lunes 1º de junio una temperatura mínima de diez grados y una máxima de 15°C, con cielo nublado y vientos leves del este. El martes 2, las marcas térmicas oscilarán entre los diez grados y 15°C, sin probabilidad de precipitaciones.

Para el miércoles 3 y el jueves 4, se prevén jornadas similares, con temperaturas que se ubicarán entre 12°C y 16°C, cielo cubierto y vientos de intensidad baja.