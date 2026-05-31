El tiempo en el AMBA: frío y alerta violeta por niebla durante este domingo

En el cierre del fin de semana, la temperatura mínima será de siete grados y no se prevén lluvias. La alerta por niebla abarca otras regiones del país. Mirá cómo estará el clima durante los próximos días.
Este domingo 31 de mayo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con frío y una nueva alerta violeta por niebla. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cierre del fin semana tendrá una temperatura mínima de siete grados y una máxima de 18ºC, y no se prevén lluvias.
"El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, señaló el organismo oficial sobre el aviso climático. Esto se origina cuando el aire cercano al suelo contiene suficiente humedad y la temperatura desciende hasta el punto de rocío, originando pequeñas gotas en suspensión y reduciendo la visibilidad.
De acuerdo con el reporte, "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”.
La alerta violeta por niebla rige también en Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, el este y sur de Córdoba, y el norte de Río Negro.
-Evitá circular.
-Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
-Encendé las luces bajas y las antiniebla.
-Reducí la velocidad.
-En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
-Mantenete informado por las autoridades.
El SMN anticipa para el lunes 1º de junio una temperatura mínima de diez grados y una máxima de 15°C, con cielo nublado y vientos leves del este. El martes 2, las marcas térmicas oscilarán entre los diez grados y 15°C, sin probabilidad de precipitaciones.
Para el miércoles 3 y el jueves 4, se prevén jornadas similares, con temperaturas que se ubicarán entre 12°C y 16°C, cielo cubierto y vientos de intensidad baja.