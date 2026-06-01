El tiempo en el AMBA para este lunes 1 de junio

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada, la temperatura máxima que superará los 25°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con lluvias intensas y con neblina durante todo el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 16°C y 18°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias espeto en Córdoba, con neblina. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 16°C y 18°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 22°C. Habrá períodos ventosos, con neblina durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 4°C y 6°C. Se espera nubosidad variable, neblina y lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego