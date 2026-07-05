El clima para este domingo 5 de julio en el AMBA: sigue el frío, ¿y vuelven las lluvias?

Las temperaturas rondarán entre los 5°C de mínima y 9°C de máxima. Además, el SMN emitió una alerta amarilla y naranja por frío extremo en 11 provincias. Mirá cómo seguirá el clima durante el próximo lunes y martes.
Las bajas temperaturas continuarán este domingo 5 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí, las marcas térmicas oscilarán entre los 5°C y los 9°C, en una jornada donde se prevé la aparición de bancos de neblina y un 70% de probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y la noche.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas se mantendrán similares a las de los últimos días, con cielo parcialmente nublado. Además, habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora.
Para el lunes 6 de julio, las temperaturas rondarán entre los 4°C de mínima y 12° de máxima, sin lluvias y cielo parcialmente nublado. Y el martes 7 de julio, en tanto, los registros térmicos marcarán 3°C de mínima y 16° de máxima.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por lluvia que rige en una parte de Córdoba, el noreste de Chubut, San Luis, Mendoza, el noroeste de Neuquén, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y el este de Jujuy. Según el reporte, las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.
A su vez, la alerta naranja abarca el sudoeste de Córdoba, donde las marcas térmicas "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo".
1. Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
2. Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
3. Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
4. Evitá los cambios bruscos de temperatura.
5. Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
6. Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
7. Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
8. No fumes en ambientes cerrados.
9. Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.