El Gobierno denunciará a cinco petroleras que operan en las Islas Malvinas

Lo informó la Oficina del Presidente en un comunicado. La presentación judicial será realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
El Gobierno anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La presentación judicial alcanzará a las compañías Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd, según un comunicado dado a conocer por la Oficina del Presidente.
El Ejecutivo señaló que Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates cuentan presuntamente con licencias otorgadas por el Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Para la administración de La Libertad Avanza, esas actividades violan las disposiciones de la Ley 26.659.
La denuncia alcanza a los accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd y se dirige, además, contra los directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en los hechos investigados.
“La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, señaló la Oficina del Presidente.
El gobierno nacional indicó que continuará con las investigaciones y las acciones que considere necesarias ante actos que, según su posición, vulneren los derechos soberanos de la Argentina.
En paralelo, Javier Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que se priorice, durante la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos destinados a la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos.
El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre.
El jueves pasado, Milei anunció por cadena nacional una serie de medidas para reforzar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas y frenar el proyecto de explotación petrolífera offshore de Sea Lion.
Entre las iniciativas, confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan sin autorización argentina en el archipiélago.
comentar