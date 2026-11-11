El tiempo en el AMBA para este miércoles 11 de noviembre

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 26°C y 31°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 30°C y 34°C, con mínimas cercanas a los 14°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 26°C a 33°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 5°C y máximas que no superarían los 13°C. También podrían registrarse lluvias y presencia de aire frío durante toda la jornada.