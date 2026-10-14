El tiempo en el AMBA para este miércoles 14 de octubre

El SMN anticipa para este miércoles una jornada fresca y con lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 14 de octubre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con lluvias durante la mañana y mayormente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 20°C.
Para el jueves se espera una jornada con condiciones inestables. El cielo estará nublado, con pronóstico de lluvias durante todo el día. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 18°C.
El viernes continuará con cielo nublado y con algunas chances de precipitaciones. La mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 18°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas frescas, pero ya sin lluvia.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y precipitaciones. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 16°C y 24°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 17°C y 21°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 15°C y 19°C, con mínimas cercanas a los 8°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 17°C a 24°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 6°C y máximas que no superarían los 17°C. También podrían registrarse lluvias y presencia de aire frío durante toda la jornada.