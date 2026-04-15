El tiempo en el AMBA para este miércoles 15 de abril: ¿Cuándo para la lluvia?

El SMN anticipa para hoy una jornada con lluvias durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 15 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo nublado y lluvias durante toda la jornada. La temperatura mínima prevista es de 20°C y, la máxima, de 22°C.
Las lluvias podrían ser más intensas durante distintos momentos del día, por eso se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles fenómenos. Por otro lado, las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de entre 40 y 50 km/h, viento predominante del sector este.
El jueves se prevé una mejora, pero aún con probabilidad de lluvias por la mañana. El viento será de menor intensidad y las temperaturas oscilarán entre los 18°C y los 23°C. Habrá viento del sur.
Ya para viernes, se espera un día parcialmente nublado, con una mínima de 17°C y una máxima de 25°C, y sin posibilidad de lluvias durante todo el día, con viento del sur. La vuelta del sol pleno recién sería para el sábado.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 26°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y con lluvias en la región.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 22°C y 25°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias intensas durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 21°C y 27°C. Predominará el cielo parcialmente nublado y con lluvia en algunos sectores.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 26°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 14°C y 16°C. Se espera nubosidad variable y con lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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