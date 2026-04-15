El tiempo en el AMBA para este miércoles 15 de abril: ¿Cuándo para la lluvia?

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 26°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y con lluvias en la región.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 22°C y 25°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias intensas durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 21°C y 27°C. Predominará el cielo parcialmente nublado y con lluvia en algunos sectores.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 26°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 14°C y 16°C. Se espera nubosidad variable y con lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.