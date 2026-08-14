El tiempo en el AMBA para este viernes 14 de agosto

El SMN anticipa para este viernes una jornada fría y con alguna porbabilidad de lluvia durante la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 14 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 % durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 13°C.
Para el sábado se espera una jornada con condiciones inestables. El cielo estará mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde noche. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 16°C.
El domingo mejorará el tiempo, con cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes hacia la noche. La mínima será de 13°C y la máxima llegará a los 18°C. Durante el comienzo de la semana se mantendrán las temperaturas templadas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 15°C y 22°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 12°C y 15°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 12°C y 14°C, con mínimas cercanas a los 2°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 13°C a 15°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que no superarían los 5°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.