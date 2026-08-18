La inflación mayorista bajó en julio y Javier Milei lo festejó: "Al final empezó con cero"

El dato difundido por el INDEC retrocedió por tercer mes consecutivo, lo que fue celebrado por el Presidente. En la variación interanual registró un aumento del 31,1%.
La inflación mayorista se desaceleró al 0,8% en julio e hilvanó su tercer mes consecutivo en baja, según informó este martes el INDEC. El retroceso sucedió, sobre todo, por un descenso en los precios de la energía, muy volátiles en las últimas semanas a raíz de la guerra en Medio Oriente.
El dato fue celebrado por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. "Y al final, empezó con CERO", destacó.
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado por el organismo oficial mostró una baja de 0,3 puntos respecto a junio. En la variación interanual registró un alza del 31,1%, mientras que en lo que va de 2026 acumuló un aumento del 16,6%.
Así, la inflación mayorista de julio fue la más baja desde mayo de 2025. También quedó por debajo de la inflación minorista (2,1%) del séptimo mes del año.
Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,39 p.p.), “Sustancias y productos químicos” (0,19 p.p.), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,17 p.p.) y “Alimentos y bebidas” (0,16 p.p.), compensados por “Petróleo crudo y gas” (-0,91 p.p.).
El nivel general del Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento del 0,8% en julio, explicado por la suba de 0,9% en los “Productos nacionales” y de 0,6% en los “Importados”. A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un incremento de 0,9% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 1% en los “Productos primarios” y la suba de 1,7% en los “Manufacturados y la energía eléctrica”.
Como es recurrente, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un posteo en sus redes sociales, donde detalló cuáles fueron los principales factores que incidieron en la desaceleración del IPIM. "La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019", resaltó.
Minutos después, recibió los elogios de Milei, que utilizó su habitual frase para celebrar el nuevo dato del INDEC: “¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO VLLC!”.
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