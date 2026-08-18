La inflación mayorista bajó en julio y Javier Milei lo festejó: "Al final empezó con cero"

Y al final Julio empezó con CERO...

INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%

CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,39 p.p.), “Sustancias y productos químicos” (0,19 p.p.), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,17 p.p.) y “Alimentos y bebidas” (0,16 p.p.), compensados por “Petróleo crudo y gas” (-0,91 p.p.).

El nivel general del Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento del 0,8% en julio, explicado por la suba de 0,9% en los “Productos nacionales” y de 0,6% en los “Importados”. A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un incremento de 0,9% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 1% en los “Productos primarios” y la suba de 1,7% en los “Manufacturados y la energía eléctrica”.

Como es recurrente, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un posteo en sus redes sociales, donde detalló cuáles fueron los principales factores que incidieron en la desaceleración del IPIM. "La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019", resaltó.

Minutos después, recibió los elogios de Milei, que utilizó su habitual frase para celebrar el nuevo dato del INDEC: “¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO VLLC!”.