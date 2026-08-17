El tiempo en el AMBA para este lunes 17 de agosto

El SMN anticipa para este lunes una jornada fría y sin porbabilidad de lluvia, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 17 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 14°C.
Para el martes se espera una jornada con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 12°C. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 60 km/h.
El miércoles parece que vuelve el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y algunos momentos de sol. La mínima será de 9°C y la máxima llegará a los 13°C. Durante el jueves se mantendrán las condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 8°C y 15°C.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunas precipitaciones. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 13°C y 19°C en el noroeste, mientras que en el noreste llegarán hasta los 33°C. Algunas zonas del norte podrían registrar lluvias y tormentas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 14°C y 17°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias y tormentas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 8°C y 15°C, con mínimas cercanas a los 2°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 14°C a 16°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que no superarían los 7°C. También se mantendrá el ambiente frío durante toda la jornada.