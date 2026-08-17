El tiempo en el AMBA para este lunes 17 de agosto

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 14°C y 17°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias y tormentas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 8°C y 15°C, con mínimas cercanas a los 2°C en algunos sectores.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 14°C a 16°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta -2°C y máximas que no superarían los 7°C. También se mantendrá el ambiente frío durante toda la jornada.