El tiempo en el AMBA para este martes 18 de agosto

El SMN anticipa para este martes una jornada fría y con alguna porbabilidad de lluvia por la mañana, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 18 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias durante algunos momentos del día. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 12°C.
Para el miércoles se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará entre parcialmente nublado y mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 14°C.
El jueves continuará el buen tiempo, con cielo algo nublado y algunos momentos de sol. No se esperan lluvias y la temperatura estará entre los 8°C y los 15°C.
En el norte argentino se esperan condiciones variables, con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores. Las temperaturas serán más agradables, con máximas que podrían alcanzar entre los 18°C y 27°C en algunas provincias.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 12°C y 16°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 2°C y 7°C en distintos sectores. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y temperaturas bajas. Las máximas rondarán entre los 11°C y 16°C, mientras que algunas localidades tendrán mínimas cercanas a los 2°C o 3°C.
La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidades de precipitaciones aisladas en algunos sectores. Las temperaturas máximas estarán entre los 13°C y 19°C, con registros más elevados hacia el norte.
Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría. En Patagonia se esperan bajas temperaturas, con máximas que en varias localidades no superarían los 8°C y mínimas cercanas a los 2°C o 3°C. También podrían registrarse lluvias y nubosidad abundante, especialmente en el extremo sur y Tierra del Fuego.