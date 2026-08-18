El tiempo en el AMBA para este martes 18 de agosto

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 12°C y 16°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 2°C y 7°C en distintos sectores. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario frío, con nubosidad variable y temperaturas bajas. Las máximas rondarán entre los 11°C y 16°C, mientras que algunas localidades tendrán mínimas cercanas a los 2°C o 3°C.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidades de precipitaciones aisladas en algunos sectores. Las temperaturas máximas estarán entre los 13°C y 19°C, con registros más elevados hacia el norte.

Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría. En Patagonia se esperan bajas temperaturas, con máximas que en varias localidades no superarían los 8°C y mínimas cercanas a los 2°C o 3°C. También podrían registrarse lluvias y nubosidad abundante, especialmente en el extremo sur y Tierra del Fuego.