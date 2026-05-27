Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

El cantante y compositor Milo J se llevó el Gardel de Oro en la gala organizada por CAPIF, que se realizó el martes por la noche, en el Teatro Coliseo.

Este martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, se entregaron los Premios Gardel, en una gala conducida por el periodista Diego Leuco, el musico y compositor argentino Milo J se llevó el Gardel de Oro con la categoría "Álbum del año".