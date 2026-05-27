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Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

El cantante y compositor Milo J se llevó el Gardel de Oro en la gala organizada por CAPIF, que se realizó el martes por la noche, en el Teatro Coliseo.

Este martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, se entregaron los Premios Gardel, en una gala conducida por el periodista Diego Leuco, el musico y compositor argentino Milo J se llevó el Gardel de Oro con la categoría "Álbum del año".

La celebración fue organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) - más conocida como la “Cámara Argentina de Música Grabada”- contó con la presencia de público, por primera vez en 28 años.

Los ganadores:

  • Reconocimiento a la trayectoria: Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)
  • Álbum del Año (Gardel de oro): La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Mejor Álbum Artista Pop: No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • Canción del Año: "Niño" – Milo J
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  • Mejor Álbum de Jazz: Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
  • Mejor Álbum Urbano: 166 (Deluxe) retirada – Milo J
  • Mejor Álbum de Pop Rock: Polvo de estrellas – Turf
  • Mejor Canción de Folklore: "Niño" – Milo J
  • Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia: Malportada – Nathy Peluso
  • Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea: Gracias a la Vida – Abel Pintos
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  • Mejor Álbum Rock Alternativo: Exultante, Carca
  • Productor del año: Evlay
  • Mejor Videoclip Corto: “Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
  • Mejor Canción Pop Rock: “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
  • Mejor Canción de Tango: “La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
  • Mejor Álbum Infantil: Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
  • Mejor Álbum Música Electrónica: Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
  • Mejor Canción en Vivo: “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
  • Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia: El Desvelo, La Delio Valdez

ADEMÁS: El K-pop se quedó con la gran noche de los American Music Awards

  • Mejor Canción de Rock: “In the City”, Charly García & Sting
  • Mejor Álbum de Reggae/Ska: La Respuesta, Leonchalon
  • Mejor Canción de Pop: "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
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  • Mejor Canción de Hip Hop / Rap: "Gil" – Milo J, Trueno
  • Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental: EMPA Orquesta de Tango – EMPA
  • Mejor Videoclip Largo: Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
  • Mejor Álbum Grupo de Rock: Divididos - Divididos
  • Mejor Álbum Grupo Pop: Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
  • Mejor Álbum Artista de Rock: Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
  • Mejor Colaboración: "Mejor que vos" – Lali & Miranda!
  • Mejor Álbum de Hip Hop / Rap: EUB Deluxe – Trueno
  • Mejor Álbum de Cuarteto: Que sed – Luck Ra
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  • Mejor Álbum en Vivo: Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
  • Mejor Canción de Autor: "Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez
  • Mejor Nuevo Artista: Blair
  • Grabación del Año: "Niño" – Milo J
  • Mejor Álbum de Música Global: Latinaje – Cazzu
  • Mejor Colaboración Urbana: Gil Milo J, Trueno
  • Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón): Querida Yo – Yami Safdie
  • Mejor Canción Urbana: "Olimpo" – Milo J
  • Mejor Álbum Pop Alternativo: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Mejor Álbum Conceptual: La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Mejor Canción Tropical / Cumbia: "Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

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