Alerta en el AMBA: cada día son robados 2.400 teléfonos celulares

En ese punto comienza lo que investigadores y especialistas describen como un "segundo robo". Con el dispositivo en la mano, los delincuentes buscan acceder a las aplicaciones financieras antes de que la víctima logre bloquearlas. Transferencias rápidas, préstamos preaprobados y envíos de dinero a contactos forman parte de una operatoria que puede concretarse en minutos. En paralelo, el acceso a servicios de mensajería permite desplegar estafas en cadena: pedidos de dinero, excusas urgentes, cuentas alternativas. El engaño se apoya en la confianza previa y amplifica el daño más allá de la víctima inicial.

El sistema oficial para frenar estos casos parte de una acción simple: la denuncia. A través del *910, los usuarios pueden reportar el robo o extravío de su teléfono y solicitar el bloqueo inmediato. Cada uno de esos reportes implica la incorporación del equipo a una base de datos negativa de IMEI que comparten las empresas telefónicas, lo que impide que el dispositivo vuelva a funcionar en redes móviles del país. Ese registro, que se actualiza de manera constante, también permite dimensionar el fenómeno.

A María, una maestra de 38 años, le arrebataron el celular cuando salía de trabajar en una escuela de Tablada. "No fue violento, pero fue rapidísimo. Cuando quise reaccionar, ya no lo tenía", cuenta. Lo que siguió fue peor. En menos de una hora, detectó transferencias desde su cuenta y mensajes enviados a sus contactos pidiendo dinero. "Empecé a recibir llamados de amigos preguntando si era yo. Ahí entendí que no era sólo el teléfono. Era todo", resume. Durante varios días tuvo que recuperar accesos, bloquear cuentas y advertir a su entorno.

ROBO DE CELULARES.jpg Con el dispositivo en la mano, los delincuentes buscan acceder a las aplicaciones financieras antes de que la víctima logre bloquearlas.

El circuito continúa. Una vez agotada la posibilidad de extraer dinero o información, el aparato ingresa en una red de reventa. Allí intervienen intermediarios que compran equipos a bajo precio, técnicos que los formatean o reacondicionan y canales informales donde vuelven al mercado como usados. El bloqueo por IMEI, una de las principales herramientas para inutilizar teléfonos robados, no siempre resulta suficiente: existen mecanismos para evadirlo o reutilizar partes del dispositivo, lo que sostiene la rentabilidad del negocio.

En ese engranaje, el desbloqueo se vuelve una pieza clave. No se trata sólo de encender nuevamente un teléfono, sino de hacerlo comercializable. Pantallas, placas, baterías y módulos se convierten en mercancía. En paralelo, el mercado digital ofrece plataformas donde estos equipos reaparecen con apariencia de legalidad, muchas veces sin trazabilidad clara sobre su origen.

Cambio de hábitos por el robo de celulares

El crecimiento de este delito también modificó hábitos. Cada vez más personas evitan usar el celular en la vía pública, optan por dispositivos más antiguos para salir o refuerzan medidas de seguridad como la autenticación en dos pasos. Sin embargo, la prevención individual tiene límites frente a un fenómeno extendido y dinámico, que combina velocidad en la ejecución, alta demanda en el mercado ilegal y oportunidades constantes en entornos urbanos densos.

El celular se consolidó así como el botín central del delito urbano. No requiere logística compleja, tiene salida rápida y concentra un valor que excede lo material. En un contexto de conectividad permanente, robar un teléfono es, en muchos casos, acceder a una identidad.