El tiempo en el AMBA: sábado con clima agradable y una máxima de 23ºC

El domingo llega la inestabilidad y el viento

Para el domingo 26 se prevé una jornada inestable. El organismo oficial anticipa chaparrones durante la mañana y un fuerte ingreso de aire frío por la tarde, acompañado por ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora.

Las temperaturas también mostrarán un descenso: se moverán entre los 13°C y 17°C, bastante por debajo de los valores de este sábado. El cambio de masa de aire dará comienzo a varios días más frescos en el AMBA.

Tras el frente ventoso del domingo, el lunes llegará con un marcado descenso térmico. La mínima prevista es de apenas 7°C, incluso menor en sectores del conurbano, mientras que la máxima rondará los 17°C. Aunque no se esperan precipitaciones para el inicio de la semana, el cielo permanecerá nublado y se consolidará un escenario mucho más frío, con condiciones típicas de fines de otoño.

Cómo sigue la semana

Según el pronóstico extendido, martes y miércoles mantendrán mañanas frías y tardes algo más templadas, con registros que oscilarán entre los 11°C y 21°C. Todo indica que el “veranito” de este sábado será breve y dará paso a una semana con temperaturas bastante más bajas.

Clima en el resto del país

Más allá del panorama cambiante en el AMBA, gran parte del país tendrá este sábado condiciones estables y temperaturas templadas, con máximas superiores a los 20°C en buena parte del centro y norte argentino. Provincias del NOA y NEA mostrarán los registros más elevados, con marcas que podrían alcanzar 25°C y 26°C, en una jornada mayormente agradable.

Captura de pantalla 2026-04-25 074725 Clima para este sábado en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la región central, incluida la zona pampeana y Cuyo, predominará el buen tiempo con presencia de sol, aunque con nubosidad variable en algunos sectores. Córdoba, Mendoza, San Luis y La Pampa mantendrán un escenario otoñal benigno, con mañanas frescas y tardes templadas.

Distinta será la situación en sectores del Litoral y el norte, donde se prevé mayor nubosidad, bancos de niebla y algunas lluvias aisladas, especialmente en zonas de Mesopotamia. Mientras tanto, en la Patagonia persistirá el ambiente frío, con mínimas muy bajas, nubosidad y algunas precipitaciones en el extremo sur.

En el sur del país continuará el dominio de aire frío, con temperaturas cercanas a 1°C y 7°C en varias provincias patagónicas e incluso condiciones invernales en Tierra del Fuego. De esta manera, el mapa nacional exhibe un fuerte contraste entre el ambiente templado del norte y centro y el frío marcado del sur argentino.