El tiempo en el AMBA: sábado con clima agradable y una máxima de 23ºC

El comienzo del fin de semana se presentará con cielo nublado y sin probabilidad de lluvias. Sin embargo, las condiciones cambiarán a partir del domingo. Mirá el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará durante este sábado 25 de abril una jornada clásica otoñal, con tiempo estable, cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima se ubicará en 15°C y la máxima alcanzará los 23°C, en un arranque de fin de semana ideal para actividades al aire libre.
Durante la mañana se espera nubosidad parcial, mientras que hacia la tarde el cielo estará mayormente nublado y por la noche se mantendrán las condiciones cubiertas, aunque sin probabilidad de lluvias. El panorama, sin embargo, cambiará de manera marcada en las próximas horas.
Para el domingo 26 se prevé una jornada inestable. El organismo oficial anticipa chaparrones durante la mañana y un fuerte ingreso de aire frío por la tarde, acompañado por ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora.
Las temperaturas también mostrarán un descenso: se moverán entre los 13°C y 17°C, bastante por debajo de los valores de este sábado. El cambio de masa de aire dará comienzo a varios días más frescos en el AMBA.
Tras el frente ventoso del domingo, el lunes llegará con un marcado descenso térmico. La mínima prevista es de apenas 7°C, incluso menor en sectores del conurbano, mientras que la máxima rondará los 17°C. Aunque no se esperan precipitaciones para el inicio de la semana, el cielo permanecerá nublado y se consolidará un escenario mucho más frío, con condiciones típicas de fines de otoño.
Según el pronóstico extendido, martes y miércoles mantendrán mañanas frías y tardes algo más templadas, con registros que oscilarán entre los 11°C y 21°C. Todo indica que el “veranito” de este sábado será breve y dará paso a una semana con temperaturas bastante más bajas.
Más allá del panorama cambiante en el AMBA, gran parte del país tendrá este sábado condiciones estables y temperaturas templadas, con máximas superiores a los 20°C en buena parte del centro y norte argentino. Provincias del NOA y NEA mostrarán los registros más elevados, con marcas que podrían alcanzar 25°C y 26°C, en una jornada mayormente agradable.
En la región central, incluida la zona pampeana y Cuyo, predominará el buen tiempo con presencia de sol, aunque con nubosidad variable en algunos sectores. Córdoba, Mendoza, San Luis y La Pampa mantendrán un escenario otoñal benigno, con mañanas frescas y tardes templadas.
Distinta será la situación en sectores del Litoral y el norte, donde se prevé mayor nubosidad, bancos de niebla y algunas lluvias aisladas, especialmente en zonas de Mesopotamia. Mientras tanto, en la Patagonia persistirá el ambiente frío, con mínimas muy bajas, nubosidad y algunas precipitaciones en el extremo sur.
En el sur del país continuará el dominio de aire frío, con temperaturas cercanas a 1°C y 7°C en varias provincias patagónicas e incluso condiciones invernales en Tierra del Fuego. De esta manera, el mapa nacional exhibe un fuerte contraste entre el ambiente templado del norte y centro y el frío marcado del sur argentino.