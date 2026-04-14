El tiempo en el AMBA para este martes 14 de abril

El SMN anticipa para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 14 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo de parcialmente nublado a nublado, pero sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima prevista es de 17°C y, la máxima, de 24°C.
Ya para miércoles, se espera un día nublado, con una mínima de 19°C y una máxima de 23°C, con posibilidad de lluvias durante todo el día y con viento del sur.
El jueves se presentará con cielo nublado, y con probabilidad de lluvias por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y los 24°C. Habrá viento del sur.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 28°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y con posibilidad de lluvias en la región.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 23°C y 25°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, no se descartan lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 25°C y 27°C. Predominará el cielo parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvia en algunos sectores.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 25°C y 26°C. Habrá períodos de cielo nublado sin descartar algunas lluvias durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 8°C y 12°C. Se espera nubosidad variable y con lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.