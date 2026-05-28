Morón: aprobaron interpelar al intendente por la funcionaria prófuga por narco

El Concejo Deliberante consiguió dos tercios para lograr la convocatoria a Lucas Ghi, en la investigación sobre la exfuncionaria Luna Suyai Ortigoza.
El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación del intendente, Lucas Ghi, por el caso de la ex directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad, Luna Suyai Ortigoza, prófuga en una causa por narcotráfico, luego de que se le encontrara en su domicilio casi medio kilográmo de cocaina.
El pedido de interpelación a Ghi avanzó luego de conseguirse dos tercios de los votos en el Concejo Deliberante de Morón, a partir del proyecto de interpelación impulsado por los bloques de la oposición local, que obtuvo 16 votos a favor y ocho en contra.
Entre los votos positivos que se sumaron para aprobar el pedido de interpelación estuvieron los de cinco concejales alineados con el exintendente de Morón y referente del partido Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien mantiene un duro enfrentamiento con su ex-aliado Ghi.
Luna Suyai Ortigoza está acusada de presunto narcotráfico y de integrar una banda delictiva luego que efectivos de la Policía Federal encontraron cincuenta kilos de cocaína durante un allanamiento realizado en su vivienda.
La joven de 27 años era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Morón y la Policía activó una búsqueda para ubicarla.
En el citado procedimiento en el domicilio de Ortigoza en la localidad bonaerense de Castelar, los efectivos hallaron medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo.
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