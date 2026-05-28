Morón: aprobaron interpelar al intendente por la funcionaria prófuga por narco

La causa

Luna Suyai Ortigoza está acusada de presunto narcotráfico y de integrar una banda delictiva luego que efectivos de la Policía Federal encontraron cincuenta kilos de cocaína durante un allanamiento realizado en su vivienda.

La joven de 27 años era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Morón y la Policía activó una búsqueda para ubicarla.

En el citado procedimiento en el domicilio de Ortigoza en la localidad bonaerense de Castelar, los efectivos hallaron medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo.