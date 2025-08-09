El tiempo en el AMBA: sigue el frío este sábado y la mínima será de un grado

Asimismo, el domingo se anticipa con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre cuatro y 17 grados. Y el lunes, en tanto, habrá un inicio de semana con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas de entre cinco y 18 grados.

Y desde el martes se proyecta un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre siete grados de mínima y 20 de máxima.

Alerta amarilla por frío extremo en seis provincias

El SMN renovó este sábado sus alertas por bajas temperaturas. Se trata de avisos de nivel amarillo que rigen en Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Este tipo de alerta establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del organismo oficial.

alertasabado9deagosto

Las recomendaciones ante frío extremo

-Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

-Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

-En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

-De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

-No fumar en ambientes cerrados.

-Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.