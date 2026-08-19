Lluvias, ráfagas y frío: cuáles son las provincias afectadas por la ciclogénesis

El fenómeno climático empezó a intensificarse en las últimas horas y se espera que continúe hasta el jueves por la noche. El ingreso de aire frío derivará en un descenso térmico en gran parte de la Argentina.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este miércoles sobre una ciclogénesis que favorece la formación de lluvias y tormentas en el Litoral y el noreste del país. Además, el avance de aire frío provocará el descenso de las temperaturas.
El fenómeno climático comenzó a intensificarse en las últimas horas, generando “un centro de baja presión que potencia eventos de lluvias, tormentas y viento” y afecta desde el oeste de Jujuy hasta Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y Corrientes.
La ciclogénesis se extenderá hasta la noche del jueves 20 de agosto y provocará precipitaciones que podrían acumular hasta 70 mm en zonas de Entre Ríos y Corrientes; provincias que también tendrán ráfagas de 50 km/h provenientes del suroeste.
De acuerdo con el organismo oficial, el fenómeno meteorológico se produce por la evolución de un sistema frontal que genera un centro de baja presión lo puede potenciar las precipitaciones, tormentas y vientos durante su desplazamiento.
El ingreso de aire frío detrás del sistema derivará en un descenso térmico en gran parte del país, con temperaturas bajas durante los próximos días.
Después de que el sol volviera a asomar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este jueves se espera una jornada templada, con marcas térmicas que rondarán entre los 8ºC y 17. El cielo estará parcialmente nublado.
Para el viernes 21 de agosto, las temperaturas oscilarán entre los 7ºC de mínima y 12º de máxima.
Durante el fin de semana seguirá el tiempo estable, pero con ambiente fresco. El sábado 22 tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 12°C, en tanto que el domingo 23 las marcas térmicas oscilarán entre los 4°C y los 13°C. En principio, no se esperan precipitaciones y predominarían los períodos de cielo parcialmente nublado.