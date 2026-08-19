Lluvias, ráfagas y frío: cuáles son las provincias afectadas por la ciclogénesis

El ingreso de aire frío detrás del sistema derivará en un descenso térmico en gran parte del país, con temperaturas bajas durante los próximos días.

El clima en el AMBA para el jueves 20 de agosto

Después de que el sol volviera a asomar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este jueves se espera una jornada templada, con marcas térmicas que rondarán entre los 8ºC y 17. El cielo estará parcialmente nublado.

Para el viernes 21 de agosto, las temperaturas oscilarán entre los 7ºC de mínima y 12º de máxima.

Durante el fin de semana seguirá el tiempo estable, pero con ambiente fresco. El sábado 22 tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 12°C, en tanto que el domingo 23 las marcas térmicas oscilarán entre los 4°C y los 13°C. En principio, no se esperan precipitaciones y predominarían los períodos de cielo parcialmente nublado.