El servicio diferencial de la Línea Sarmiento pasa a ser de lunes a viernes

La prestación diferencial es una reedición de la que ofreció la concesionaria de la Línea Sarmiento, Trenes de Buenos Aires (TBA), con coches motores que unían Puerto Madero con Castelar, con paradas intermedias en Ramos Mejía y Haedo. Esos trenes quedaron fuera de servicio, mientras que el túnel entre Puerto Madero y Once por el que circulaban, está parcialmente inundado, debido a que las bombas de achique que históricamente sacaban el agua fueron robadas y no repuestas.

Como tampoco se utiliza la terminal subterránea de la Línea Sarmiento -Plaza Miserere- y el túnel que la conecta con el ramal a Moreno, el ferrocarril que constituye el principal medio de transporte del Oeste del Gran Buenos Aires muestra una gran paradoja, ya que al mismo tiempo que avanzaba la obra del "soterramiento" -el proyecto de transformarlo en un subterráneo de apenas 2 vías, en vez de las 4 que tiene entre los Talleres Villa Luro y Haedo- los túneles con los que cuenta fueron abandonados.