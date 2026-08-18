El servicio diferencial de la Línea Sarmiento pasa a ser de lunes a viernes

Desde el 17 de junio se ofrecía lunes, miércoles y viernes. Pero a raíz de la demanda -que llevó a sumar un coche de pasajeros al único que brindaba la prestación en el tren que une Once con Bragado- se agregará una formación los martes y jueves que hará el trayecto Once-Moreno con parada en Haedo, manteniéndose el valor de 2600 pesos por tramo.
A partir del éxito que viene teniendo la posibilidad de viajar en el tren Once-Bragado de la Línea Sarmiento que circula los lunes, miércoles y viernes hasta Haedo y Moreno y viceversa, abonando una tarifa diferencial de 2600 pesos, desde el jueves comenzará a funcionar una formación que circulará los martes y jueves entre Once y Moreno solamente, con el mismo horario de la que va hasta Bragado, por lo cual la prestación diferencial se ofrecerá de lunes a viernes.
Presentado como un "servicio diferencial", fue implementado el 17 de junio, y consistió en sumar un coche de primera clase a la formación que une Once con Bragado y viceversa, y agregar una parada en Moreno, para brindar la posibilidad de viajar de Once hasta Haedo o de Once hasta Moreno, con asiento asegurado y pasaje adquirido con anticipación, con un costo de 2600 pesos para ambos tramos. La tarifa en el tren común es de 590 y 730 pesos. El costo de una combi se eleva a 11.000 pesos.
Pero ante la demanda, hace 10 días se sumó un segundo coche para esos pasajeros, y justamente la formación que circulará los martes y jueves estará integrada por una locomotora y dos coches de fabricación china (CNR), que cuentan con ambiente climatizado. La salida de Once se produce a las 18.35, llegando a Haedo 19.16 y saliendo 19.21 para arribar a Moreno 19.53. El regreso se produce desde Moreno a las 6.29, arribando a Haedo 7.01 y partiendo 7.05, para llegar a Once a las 7.50.
El servicio diferencial ha presentado claroscuros en estos dos meses. En la plataforma 4 de la estación Haedo, donde los pasajeros aguardan al tren rumbo a Once, funciona una sola de las cuatro luminarias existentes, situación que se resolverá en semanas más por una cuestión natural: el sol sale cada día más temprano, por lo que a partir del 9 de setiembre, ya habrá salido a las 7. Por otra parte, uno de los días los pasajeros estuvieron a punto de no ascender en Haedo, porque no fue abierta la puerta del coche para que subieran -la anómala situación fue advertida a través de gritos y ademanes- mientras que otro día el tren estuvo detenido en Haedo 15 minutos porque por un error en una instancia administrativa, no estaban los maquinistas que tienen que reemplazar a los que conducen a la formación desde Bragado.
La prestación diferencial es una reedición de la que ofreció la concesionaria de la Línea Sarmiento, Trenes de Buenos Aires (TBA), con coches motores que unían Puerto Madero con Castelar, con paradas intermedias en Ramos Mejía y Haedo. Esos trenes quedaron fuera de servicio, mientras que el túnel entre Puerto Madero y Once por el que circulaban, está parcialmente inundado, debido a que las bombas de achique que históricamente sacaban el agua fueron robadas y no repuestas.
Como tampoco se utiliza la terminal subterránea de la Línea Sarmiento -Plaza Miserere- y el túnel que la conecta con el ramal a Moreno, el ferrocarril que constituye el principal medio de transporte del Oeste del Gran Buenos Aires muestra una gran paradoja, ya que al mismo tiempo que avanzaba la obra del "soterramiento" -el proyecto de transformarlo en un subterráneo de apenas 2 vías, en vez de las 4 que tiene entre los Talleres Villa Luro y Haedo- los túneles con los que cuenta fueron abandonados.