Un ídolo de Boca elogió a Tomás Aranda: "Me hace acordar a mí"

Un histórico ídolo del Xeneize destacó al juvenil que ganó protagonismo en Primera y pidió que continúe su crecimiento en el club antes de pensar en una posible venta.
Ángel Clemente Rojas, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca, elogió al juvenil Tomás Aranda y aseguró que su estilo de juego le recuerda a sus propios comienzos con la camiseta azul y oro. “Me hace acordar a mí”, afirmó el histórico futbolista.
Rojitas, ganador de cinco títulos con Boca, destacó al volante como la aparición de las últimas temporadas que más le gusta del equipo. En declaraciones al programa "Super deportivo radio", que se transmite por la FM 97.9, el ídolo de xeneise de finales de los 60' y principios de los 70', valoró especialmente las condiciones del juvenil y su rápida adaptación al plantel profesional.
El vínculo entre ambos también trasciende lo futbolístico. Rojas contó que es vecino de Aranda en el barrio porteño de Flores y que ya tuvo la posibilidad de conversar con él y con su familia. “Hablé con él, con el papá, con todos, somos vecinos. Cuando lo vi le dije que lo quiero, que siga. Es un chico bueno, respetuoso”, relató.
El ídolo también se refirió al valor que podría alcanzar el pase del mediocampista ante una eventual transferencia. Sin embargo, priorizó su continuidad en Boca. “Qué jugador que es. Primero que se quede en Boca, disfrute, y después vemos cuándo vale”, sostuvo.
Rojitas disputó 222 partidos con la camiseta de Boca y construyó una de las trayectorias más importantes en la historia del club. Aranda, en cambio, atraviesa sus primeros pasos en Primera y ya acumula 31 presentaciones con el Xeneize.
El juvenil logró consolidarse durante 2026 y rápidamente se convirtió en una de las apariciones más destacadas del equipo. Su capacidad para recibir entre líneas, conducir la pelota, encarar y asumir responsabilidades ofensivas le permitió ganarse un lugar pese a su corta edad.
Su crecimiento también se reflejó en el protagonismo que adquirió dentro de un plantel que encontró en los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores una de sus principales noticias positivas durante la temporada.
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