Un ídolo de Boca elogió a Tomás Aranda: "Me hace acordar a mí"

Rojitas disputó 222 partidos con la camiseta de Boca y construyó una de las trayectorias más importantes en la historia del club. Aranda, en cambio, atraviesa sus primeros pasos en Primera y ya acumula 31 presentaciones con el Xeneize.

El juvenil logró consolidarse durante 2026 y rápidamente se convirtió en una de las apariciones más destacadas del equipo. Su capacidad para recibir entre líneas, conducir la pelota, encarar y asumir responsabilidades ofensivas le permitió ganarse un lugar pese a su corta edad.

Su crecimiento también se reflejó en el protagonismo que adquirió dentro de un plantel que encontró en los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores una de sus principales noticias positivas durante la temporada.