Causa ANDIS: pidieron interrogar a la expareja de Cerimedo

El escrito destaca una frase pronunciada por la mujer durante una entrevista con Radio Rivadavia: “Eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”.

Según la presentación, Beller Delgado afirmó además que Cerimedo le habría confiado que él y su esposa Natalia Basil fueron quienes filtraron los audios que dieron origen a la causa, con el objetivo de exponer hechos de corrupción que involucrarían al Presidente de la Nación y a su hermana.

La diputada considera que esas grabaciones podrían tener un valor probatorio particular porque permitirían cotejar lo que Cerimedo habría dicho en esas conversaciones con la declaración testimonial que ya brindó ante la Justicia.

“El testimonio de la Sra. Beller Delgado y las grabaciones que dice poseer inciden de manera directa e inmediata sobre el extremo que la Alzada mandó esclarecer: el origen de los audios”, sostiene el escrito.

Y agrega que, si los dichos fueran veraces, podrían permitir “identificar a los autores de la filtración —particulares, sin intervención estatal—, establecer su motivación —exponer hechos de corrupción— y despejar las hipótesis de fabricación o manipulación artificial del material”.

El planteo será evaluado por los investigadores del caso ANDIS, una pesquisa que está a cargo del juzgado federal 11, subrogado por el juez Ariel Lijo y delegada en la fiscalía de Franco Picardi.

Beller permanece internada en terapia intensiva y Pagano argumentó que no hay impedimento legal para que declare bajo juramento de verdad porque es “amante” de Cerimedo.

La víctima del atentado “no es cónyuge, pariente, tutora, curadora ni pupila de persona alguna imputada en estas actuaciones. La condición de “amante” —esto es, una relación sentimental paralela, no matrimonial ni convivencial— no está contemplada por la ley entre las personas imposibilitadas o relevadas de declarar”, argumentó.

El día que Cerimedo se peleó con Óscar Zago

Cerimedo es recordado por su rol en la campaña presidencial de Javier Milei, en la que llegó a protagonizar, en noviembre de 2023, un duro altercado a golpes de puño con Oscar Zago.

El enfrentamiento entre el fundador de La Derecha Diario y el diputado de MID -que había sido elegido legislador en octubre de ese año- tuvo por escenario el acto de cierre de campaña de Milei en Córdoba, cuando el hoy Presidente se aprestaba a luchar en el balotaje frente a Sergio Massa.

Fernando Cerimedo, de negro, es separado por la policía despúes de agarrarse a trompadas con Óscar Zago, con camiseta de Argentina. Foto: redes sociales.

Las imágenes de Cerimedo y Zago empujándose y lanzándose golpes fueron recogidas por todos los medios de comunicación que cubrían el cierre de campaña del candidato libertario.

Zago fue impedido, al igual que otros dirigentes fundadores de La Libertad Avanza, de subir al palco desde el que Milei iba a hablar a sus seguidores, y Cerimedo habría sido el encargado de negarle la pulsera de identificación que daba acceso a ese sector, motivo por el cual se inició la trifulca.

Las imágenes en video y fotografías muestran a Zago vistiendo una camiseta de la selección argentina enfrentándose al consultor, quien venía de cumplir un rol similar en la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en Brasil y ya era dueño de La Derecha Diario en la Argentina.