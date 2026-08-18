Fernando Cerimedo se negó a declarar y lo investigan por presunta "tentativa de femicidio"

#AHORA | La abogada Nadia Beller denunció al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por corrupción tras sufrir un atentado a tiros. Acusó directamente al asesor argentino Fernando Cerimedo, ya detenido, y dijo temer por su vida en la clínica donde está internada.… — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) August 18, 2026

“Teníamos una relación buena, él me contaba absolutamente todo. En abril le descubro mensajes románticos con la madre de sus hijos. Él siempre me dijo que no había visto la necesidad de divorciarse, pero que ahora que estaba conmigo lo iba a hacer. Me dijo que nunca la tocó, pero que fingió enamorarla para que ella no viniera a Bolivia”, relató Beller.

Y agregó: “Él me cuenta muchas cosas, como que ellos sí filtraron los audios, porque yo le dije ´Es una corrupta´ y dice: “No, que va a ser ella corrupta si ella fue la que filtró los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei´. Él sabe que yo eso lo tengo grabado”, resaltó.

Beller también detalló que, tiempo después, descubrió otra infidelidad de parte de Cerimedo y afirmó que él la golpeó cuando fue a confrontarlo por esa situación. “Yo estoy segura de que ha sido él”, enfatizó sobre la autoría intelectual de su ataque a tiros. “Cuando yo le dije que lo iba a denunciar, me pidió tiempo. Ahora entiendo que era tiempo para organizar y matarme”, destacó.

La acusación de la Fiscalía contra Fernando Cerimedo

La Fiscalía de Bolivia acusó a Cerimedo de tentativa de femicidio por el ataque a tiros que sufrió su ex pareja Nadia Beller y, además, señaló que seguirá detenido debido a un posible riesgo de fuga.

El fiscal general Roger Mariaca aclaró que la responsabilidad por el intento de asesinato contra la abogada de 33 años no se limita al exasesor de Milei. Según adelantó, podría haber otros autores intelectuales detrás del atentado.