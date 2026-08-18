Fernando Cerimedo se negó a declarar y lo investigan por presunta "tentativa de femicidio"

El exasesor del presidente Javier Milei sigue detenido en Bolivia. La Fiscalía de ese país lo acusa de intento de femicidio contra su expareja Nadia Beller, que recibió tres disparos y está internada en estado reservado.
El consultor político Fernando Cerimedo, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei, se negó a declarar este martes en Bolivia, en la causa donde se lo investiga por intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller.
Cerimedo, asesor del mandatario boliviano Rodrigo Paz, se encuentra detenido en La Paz. Su arresto se produjo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, mientras avanza la investigación sobre el ataque sufrido por Beller. La abogada y activista recibió tres disparos el lunes por la noche y sigue internada en estado reservado.
Según los medios bolivianos, Beller fue pareja de Cerimedo. La mujer aseguró que está embarazada “de cuatro semanas” y que el consultor político es el padre.
En una entrevista con Radio Rivadavia, la abogada contó que, cuando lo conoció, ella sabía que él “era casado” pero que le dijo que “estaba separado de su esposa (Natalia Basil), porque ella lo había engañado cuando estaba embarazada de su segundo hijo y el niño no era de él”.
“Teníamos una relación buena, él me contaba absolutamente todo. En abril le descubro mensajes románticos con la madre de sus hijos. Él siempre me dijo que no había visto la necesidad de divorciarse, pero que ahora que estaba conmigo lo iba a hacer. Me dijo que nunca la tocó, pero que fingió enamorarla para que ella no viniera a Bolivia”, relató Beller.
Y agregó: “Él me cuenta muchas cosas, como que ellos sí filtraron los audios, porque yo le dije ´Es una corrupta´ y dice: “No, que va a ser ella corrupta si ella fue la que filtró los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei´. Él sabe que yo eso lo tengo grabado”, resaltó.
Beller también detalló que, tiempo después, descubrió otra infidelidad de parte de Cerimedo y afirmó que él la golpeó cuando fue a confrontarlo por esa situación. “Yo estoy segura de que ha sido él”, enfatizó sobre la autoría intelectual de su ataque a tiros. “Cuando yo le dije que lo iba a denunciar, me pidió tiempo. Ahora entiendo que era tiempo para organizar y matarme”, destacó.
La Fiscalía de Bolivia acusó a Cerimedo de tentativa de femicidio por el ataque a tiros que sufrió su ex pareja Nadia Beller y, además, señaló que seguirá detenido debido a un posible riesgo de fuga.
El fiscal general Roger Mariaca aclaró que la responsabilidad por el intento de asesinato contra la abogada de 33 años no se limita al exasesor de Milei. Según adelantó, podría haber otros autores intelectuales detrás del atentado.
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