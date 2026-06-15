Las últimas imagenes de Gaspi y Lucas Vignale

Durante el vivo -seguido por miles de personas en tiempo real- la creadora de contenido y su amiga se cruzaron, circunstancialmente, con los dos argentinos mientas hacían un paseo nocturno por la famosa ciudad carioca. Los cuatro jóvenes intercambian algunas palabras -y saludos a los seguidores del vivo- en un clima distendido antes de continuar por sus respectivos caminos.