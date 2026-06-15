Las últimas imagenes de Gaspi y Lucas Vignale

Una influencer y creadora de contenido colombiana se cruzó con ambos en la noche anterior al accidente que terminó con la vida de los argentinos .
Una transmisión en vivo realizada por la influencer colombiana EmetSuki por las calles de Río de Janeiro cobró una inesperada relevancia luego de confirmarse la muerte de los argentinos Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale en el choque de helicópteros ocurrido en Brasil a las 9 de la mañana del domingo 14 de junio.
Durante el vivo -seguido por miles de personas en tiempo real- la creadora de contenido y su amiga se cruzaron, circunstancialmente, con los dos argentinos mientas hacían un paseo nocturno por la famosa ciudad carioca. Los cuatro jóvenes intercambian algunas palabras -y saludos a los seguidores del vivo- en un clima distendido antes de continuar por sus respectivos caminos.
Las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales luego de conocerse el fallecimiento del youtuber y streamer y del realizador audiovisual, quienes se encontraban en Río de Janeiro en una escala de su viaje al mundial de Estados Unidos, México y Canadá
La transmisión de EmetSuki -también conocida como Emetsukii- se convirtió en lo que sería el último registro en los que se puede ver tanto Gaspi como a Lucas Vignale horas previas a la tragedia que conmocionó al mundo digital y del entretenimiento.
EmetSuki es una popular streamer e influencer y creadora de contenido de origen colombiano. Su presencia digital se destaca principalmente en plataformas de transmisión en vivo y videos cortos. Sus videos de IRL -en la vida real-, directos interactivos conversacionales con su audiencia, cosplay, tendencias y bailes en redes sociales son emitidos en Instagram, TikTok, Twitter (X) y Kick.
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