La Ciudad termina de probar el nuevo asfalto del Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP

“Estamos poniendo al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo y esto nos va a permitir no sólo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño que está cada vez más cerca”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Además, destacó que estas inversiones posicionan a Buenos Aires como una ciudad atractiva y recordó su designación como Capital Mundial del Deporte en 2027.

La renovación integral ya supera el 60% de avance. Los trabajos continúan en la pista, los boxes y los garajes, además de los accesos, el perímetro y los sectores destinados al público.

El trazado ya tiene su configuración final, incluida la nueva horquilla proyectada para recibir competencias de Fórmula 1. La curva se construyó en el espacio que anteriormente ocupaban una tribuna antigua y el kartódromo. También avanza el nuevo túnel a la altura de la curva 1, que conectará la avenida Roca con el paddock y modificará la circulación interna del predio.

Los nuevos boxes y garajes también avanzan como parte de la infraestructura diseñada para responder a las exigencias operativas de grandes competencias nacionales e internacionales. Entre ellas se encuentra el MotoGP, que regresará a Buenos Aires después de 28 años. Las entradas para la competencia ya se pueden adquirir en el sitio oficial: https://motogp.fantixtickets.com/.

“Con la obra del Autódromo estamos llevando adelante un sueño: ya está confirmado el MotoGP el año que viene y queremos que también vuelva la Fórmula 1. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más competencias y espacios para hacer actividades”, afirmó el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Nuevos accesos y un nuevo perímetro

La transformación contempla la renovación de los ingresos existentes y la incorporación de dos nuevos accesos: uno sobre la avenida 27 de Febrero, en el sector del talud, y otro sobre la avenida Roca al 5900, junto a la escuela.

Las nuevas entradas tendrán muros de ladrillos macizos, revestimientos y estructuras metálicas identificadas con el número correspondiente a cada ingreso. También se instalarán portones y pórticos destinados a la señalización y la publicidad.

El proyecto incluye la reconstrucción del cerco perimetral. En la mayor parte del predio, el alambrado será reemplazado por un sistema rígido de hormigón, con sectores premoldeados permeables y otros construidos con bloques. La estructura tendrá una altura libre de tres metros. El límite con el parque Ribera Sur será el único sector que conservará el alambrado.

Cinco nuevas tribunas y una nueva circulación para el público

La obra contempla la construcción de cinco nuevas tribunas de hormigón premoldeado, distribuidas en distintos sectores del circuito, además de la puesta en valor de las estructuras existentes.

Las nuevas tribunas tendrán longitudes de 95, 55, 90, 50 y 50 metros, respectivamente. Algunas alcanzarán los 95 metros de largo y permitirán ampliar la capacidad del autódromo para recibir espectadores durante competencias nacionales e internacionales.

La intervención también cambiará la forma de acceso a las tribunas actuales. La reubicación de la calle de servicio frente a las gradas permitirá que el ingreso deje de realizarse por el frente y pase a concretarse por los laterales.

Para ordenar la circulación durante los eventos de mayor convocatoria, se construirán nuevas escaleras, rampas, descansos y barandas. Las obras buscarán facilitar el desplazamiento de los espectadores dentro del circuito.

Por último, las tribunas existentes serán sometidas a estudios y evaluaciones estructurales para determinar su estado y establecer qué intervenciones necesitan. El proyecto incluye la pintura integral de esas estructuras, la renovación de otros sectores del predio y el retiro, la limpieza y la reinstalación de los asientos, con el reemplazo de las butacas deterioradas.